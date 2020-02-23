Beşiktaş Vodafone Park'ta en kötü sezonunu yaşıyor

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en başarısız dönemini yaşıyor. Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi.

Bu sezon Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların 9'unu galibiyetle tamamladı. Üç maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, evinde 5 defa mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı.

YÜZDE YÜZLE BAŞLAMIŞTI

Yeni stadındaki ilk maçlarını 2015-2016 sezonunda oynayan siyah-beyazlı takım, açılışı yüzde 100 galibiyet oranıyla gerçekleştirdi.

Ligdeki iç saha maçlarının son 3'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, bunları galibiyetle tamamladı. Bir sonraki sezon lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere rakiplerini 27 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, 19 galibiyet elde ederek yüzde 70,3'lük galibiyet oranı yakaladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 7 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda ise Vodafone Park'ta 25 maça çıktı. Bunların 18'ini kazanan siyah-beyazlı takımın galibiyet oranı yüzde 72'ye çıktı. Söz konusu maçların 6'sını beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, bir defa mağlup oldu.