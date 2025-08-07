Beşiktaş Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getirdi! Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Gedson Fernandes’i satmasının ardından o bölgeyi Wilfred Ndidi ile dolduruyor. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyu İstanbul’a sağlık kontrolleri ve ardından imza için getirdi.

KARTAL KAP’A BİLDİRDİ

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

MALİYETİ BELLİ OLUYOR

Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı. Siyah Beyazlıların bu transfer için İngiliz ekibine 9,5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.