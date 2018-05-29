SPOR

Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.05.2018 07:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu bırakmadı ancak yaşı nedeniyle 600 bin euro garanti para ve maç başı ücret önerisinde bulundu. Fakat Atiba bu teklife sıcak yaklaşmadı ve diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

Beşiktaş yönetimi, ilk on birin değişmez isimlerinden Atiba’ya son teklifini yaptı. Geldiği günden beri oynadığı futbolla siyah-beyazlıların gönlünü fetheden Kanadalı oyuncuya, 600 bin euro garanti para önerildiği ortaya çıktı.

İlerleyen yaşı nedeniyle artık Beşiktaş’ta sürekli oynayıp oynamayacağı şüpheli bulunan Atiba için yönetimin teklifinde, ayrıca maç başı para da bulunduğu ortaya çıktı. Göztepe ile görüşen siyah - beyazlı futbolcunun, bu son teklifi de kabul etmeyeceği iddia edildi. Takımdaki diğer oyuncular gibi yıllık ücretini garanti isteyen Atiba ile Beşiktaş’ın, bu nedenle yolların ayrılabileceği bildirildi.

Yeni sezonun planlamasında Atiba’nın ilk on birde çok fazla şans bulamayacağı düşüncesi nedeniyle Kanadalı futbolcunun başka takımların tekliflerini incelediği öğrenildi. Ülkesi Kanada’ya gitmesi de seçenekler arasında tutan tecrübeli oyuncunun, son kararını ailesiyle birlikte alacağı vurgulandı.

Atiba’nın bugüne kadar yaptıklarını asla unutmayan Beşiktaş Yönetimi’nin ise, başarılı oyuncunun takımda kalmasından yana olduğu belirtildi. Sakatlık dönemlerinde ilaçlı tedavi yerine doğal yollarla iyileşmeyi tercih eden Atiba, bu nedenle bazı sakatlıklardan hemen geri dönemiyordu. Bunu da göz önünde bulundan yönetimin, 600 bin euro ve maç başı ücret konusunda geri adım atmayacağı dile getirildi. (MİLLİYET)

305

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!
Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş atiba

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

Liverpool, Karius için kararını verdi! Hedefte Alisson Becker var

Liverpool, Karius için kararını verdi! Hedefte Alisson Becker var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!

Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!

Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!

Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!

Beşiktaş Atiba Hutchinson'a 1 yıllık anlaşma teklif etti

Beşiktaş Atiba Hutchinson'a 1 yıllık anlaşma teklif etti

Emre Çolak transferi için Şenol Güneş'in kararı bekleniyor!

Emre Çolak transferi için Şenol Güneş'in kararı bekleniyor!

Bilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum

Bilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.