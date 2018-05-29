Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

Beşiktaş yönetimi, ilk on birin değişmez isimlerinden Atiba’ya son teklifini yaptı. Geldiği günden beri oynadığı futbolla siyah-beyazlıların gönlünü fetheden Kanadalı oyuncuya, 600 bin euro garanti para önerildiği ortaya çıktı.

İlerleyen yaşı nedeniyle artık Beşiktaş’ta sürekli oynayıp oynamayacağı şüpheli bulunan Atiba için yönetimin teklifinde, ayrıca maç başı para da bulunduğu ortaya çıktı. Göztepe ile görüşen siyah - beyazlı futbolcunun, bu son teklifi de kabul etmeyeceği iddia edildi. Takımdaki diğer oyuncular gibi yıllık ücretini garanti isteyen Atiba ile Beşiktaş’ın, bu nedenle yolların ayrılabileceği bildirildi.

Yeni sezonun planlamasında Atiba’nın ilk on birde çok fazla şans bulamayacağı düşüncesi nedeniyle Kanadalı futbolcunun başka takımların tekliflerini incelediği öğrenildi. Ülkesi Kanada’ya gitmesi de seçenekler arasında tutan tecrübeli oyuncunun, son kararını ailesiyle birlikte alacağı vurgulandı.

Atiba’nın bugüne kadar yaptıklarını asla unutmayan Beşiktaş Yönetimi’nin ise, başarılı oyuncunun takımda kalmasından yana olduğu belirtildi. Sakatlık dönemlerinde ilaçlı tedavi yerine doğal yollarla iyileşmeyi tercih eden Atiba, bu nedenle bazı sakatlıklardan hemen geri dönemiyordu. Bunu da göz önünde bulundan yönetimin, 600 bin euro ve maç başı ücret konusunda geri adım atmayacağı dile getirildi. (MİLLİYET)





