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Beşiktaş yönetiminden Burak Yılmaz'a lisans çıkarma teklifi! Tecrübeli isim yanıtını verdi... Sahalara geri dönecek mi?

11.09.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif futbolculuk kariyerini tamamlamasının ardından kariyerine eski takımı Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak devam eden Burak Yılmaz'a Siyah-Beyazlı yönetimden sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen ve burada futbolculuk kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, daha önce formasını da giydiği Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-Beyazlı teknik ekipte bir süredir görev yapan Yılmaz için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"SAHALARA GERİ DÖN"

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Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'a 'sahalara geri dön' teklifinde bulundu. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Yılmaz'a lisans çıkarmak istediği öne sürüldü.

SICAK BAKMIYOR

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Burak Yılmaz'ın ise bu teklife pek sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

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