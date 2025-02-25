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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u mağlup ederek grubu lider tamamladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 16:56
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Grup aşamasının son mücadelesinde Antalyaspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanıp grubu lider bitirmek istiyordu. Diğer 2 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönerek bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u mağlup ederek grubu lider tamamladı!
Keny Arroyo

Keny Arroyo

EKV Ekvador
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Gruplarda oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar Antalyaspor karşısında da grubun son maçında galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyordu. Üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Antalyaspor engelini 2-1'lik skorla geçip lider olarak gruptan çıktı.

ARROYO İLK GOLÜNÜ ATTI

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Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, Antalyaspor maçında attığı golle birlikte siyah-beyazlılarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

RAFA SILVA OLAĞANÜSTÜ ATTI

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Antalyaspor'un eşitliği yakalamasının ardından baskısını yeniden arttıran Beşiktaş, Rafa Silva'nın ayağından olağanüstü bir gol buldu ve maçı 2-1 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor beşiktaş
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