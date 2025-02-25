Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u mağlup ederek grubu lider tamamladı!

Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Gruplarda oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar Antalyaspor karşısında da grubun son maçında galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyordu. Üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Antalyaspor engelini 2-1'lik skorla geçip lider olarak gruptan çıktı.

ARROYO İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, Antalyaspor maçında attığı golle birlikte siyah-beyazlılarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

RAFA SILVA OLAĞANÜSTÜ ATTI

Antalyaspor'un eşitliği yakalamasının ardından baskısını yeniden arttıran Beşiktaş, Rafa Silva'nın ayağından olağanüstü bir gol buldu ve maçı 2-1 kazandı.