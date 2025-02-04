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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2025 22:24
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Beşiktaş, Kırklarelispor’u konuk etti. Aldığı kötü sonuçların ardından yara sarmak isteyen siyah-beyazlılar maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçti!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak yoluna devam etmek istiyordu. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

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Beşiktaş'ın gollerini 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti. Siyah-beyazlılar kupada bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti.

BİLETLER 10 VE 20 LİRADAN SATIŞTA

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Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynadığı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kırklarelispor beşiktaş
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