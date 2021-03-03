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Beşiktaş zirve yürüyüşünü sürdürdü

03.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş zirve yürüyüşünü sürdürdü

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0’lık skorla geçen Beşiktaş, son 4 lig maçını gol yemeden kazandı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. Milli ara öncesinde 4 kritik maça çıkacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmaların hepsini İstanbul’da oynayacak.

Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan ve ardından Antalyaspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında çıktığı Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarını gol yemeden kazandı ve zirve yolunda iddiasını sürdürdü.

Milli maç arası öncesinde ligde 3 kritik maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu periyotta İstanbul dışına çıkmayacak.

Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek. 12 Mart’ta oynanacak olan Başakşehir maçının ardından 16 Mart’ta sahasında tekrar Başakşehir’i ağırlayacak olan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Türkiye Kupası’nda final vizesi arayacak. Siyah-beyazlılar, bu maçın ardından ise 21 Mart’ta evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

PERFORMANSLAR GÖZ DOLDURUYOR

Beşiktaş’ta çok fazla forma şansı bulamayan isimlerin performansları teknik ekibi memnun ediyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle son anda ilk 11’den çıkan kaleci Ersin’in yokluğunda eldivenleri takan Utku, maç boyunca hatasız bir performans ortaya koydu ve kalesini gole kapadı. Oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre de, maça hareket getirdi. Kartal’ın en dikkat çeken isimlerinden birisi de Welinton oldu. Sezon başında kadroda en çok eleştirilen isimlerden olan Brezilyalı savunmacı, gelişimiyle öne çıkarken, savunmanın vazgeçilmez ismi oldu. Welinton’un Vida ile olan uyumu da, siyah-beyazlı ekibin savunmasını toparlamasındaki en büyük etken.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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