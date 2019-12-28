Beşiktaş'ın hücumdaki yeni kozu Atiba Hutchinson

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran ve diğer 3 golün hazırlayıcısı olan Atiba Hutchinson, bu sezon takımına hücumda daha fazla katkı veriyor.

Siyah-beyazlı ekipte 7. yılını geçiren 36 yaşındaki Hutchinson, savunmaya dönük orta sahada oynamasına rağmen bu sezon hücumda da takımına önemli katkıda bulundu. Süper Lig'de 14 maçta forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol attı. Avrupa Ligi maçında gol sevinci yaşayamayan Kanadalı oyuncu, Süper Lig'de fileleri 4 kez havalandırdı. Hutchinson, bu sezon 3 golün de hazırlayıcısı olarak skora katkısını sürdürdü.

TAKIMIN EN GOLCÜ 3. OYUNCUSU

Atiba Hutchinson, sezonun ilk yarısı itibarıyla resmi maçlarda takımının en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı ekibin santrforlarından Umut Nayir 6, Burak Yılmaz 5 gol atarken, Hutchinson 4 defa fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon 20 resmi karşılaşmada görev alan Adem Ljajic 3 golde kalırken, Atiba Hutchinson, ikişer gol atan Güven Yalçın, Abdoulay Diaby ve Georges-Kevin N'Koudou'yu da geride bıraktı.