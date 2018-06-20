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Beşiktaşlı Adriano'ya Getafe talip oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Getafe’nin Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Adriano’yu listesine aldığı ve teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaşlı Adriano'ya Getafe talip oldu

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano'ya İspanyol takımlarından Getafe'nin talip olduğu öğrenildi.

Bir süredir Çin kulüplerinden teklif alan Siyah-Beyazlı oyuncu için bu kez Getafe'nin devreye girdiği gelen bilgiler arasında. İspanyol kulübünün Adriano için Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro önereceği ortaya çıkarken yönetimin Adriano'yu astronomik bir rakam olmadığı sürece bırakmak istemediği belirlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede Adriano'nun takımda kalmasını istediği öne sürüldü.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
adriano Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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