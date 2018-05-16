Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan olay paylaşım!

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın Instagram hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. FIFA 18'de Siyah Beyazlı takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve bunu da hikayesinde paylaşan Talisca'nın yazdığı sözler gündem yarattı. Yıldız futbolcunun "Üst üste iki yıl oldu. Beşiktaş'ı asla unutmayacağım." şeklindeki ifadeleri ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Siyah Beyazlılar'ın 2 yıldır kiralık olarak oynattığı Talisca için Benfica'dan 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor





