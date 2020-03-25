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Beşiktaşlı Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.03.2020 22:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, son dönemde corona virüsü nedeniyle yaşanan zor günlerin geçeceğine dair olan inancını, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Beşiktaşlı Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle zor günler yaşanıyor. Birçok ülkeyi vuran salgın için birçok insan mücadele halinde. Her kesimden ünlü isimler maddi olarak bağış yapmanın yanı sıra verilen mesajlarla da manevi olarak da topluma destek oluyorlar.

Futbol hayatını Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sürdüren Muhammed Elneny, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Mısırlı futbolcu, koronavirüs sebebiyle yaşanan kötü günlerin üstesinden gelineceğinin mesajını verdi.

Mısırlı futbolcu, Kur'an-ı Kerim okurken çekilmiş bir fotoğrafını, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Siyah-beyazlı ekibin 27 yaşındaki oyuncusunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş elneny koronavirüs

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