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Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'e milli davet

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın EURO 2020 elemelerinde Ukrayna ve Litvanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic de çağrıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'e milli davet

Sırbistan'ın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Ukrayna ve Litvanya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Beşiktaş'ta forma giyen Adem Ljajic de davet edildi. Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, 7 Haziran'da Ukrayna ile deplasmanda, 10 Haziran'da ise Litvanya ile sahasında oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Manchester United forması giyen Nemanja Matic'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Nikola Vasiljevic (Radnik Surdulica)

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Nemanja R. Miletic (Partizan), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Aleksandar Kolarov (Roma), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Ljubomir Fejsa (Benfica), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Darko Lazovic (Genoa), Andrija Zivkovic (Benfica), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Katai (Chicago Fire), Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (İttihad), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).

EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda, Ukrayna, Litvanya, Portekiz ve Lüksemburg ile mücadele eden Sırbistan, 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Adem Ljajic Spor Toto Süper Lig

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