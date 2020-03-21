Beşiktaşlı futbolcu Boateng'den yeni imaj

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye başladı. Birçok futbolcu, sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de, yeni imajıyla ortaya çıktı. Birçok futbolcu, evde yaptığı antrenmanların videolarını takipçilerine yollarken, Boateng ise saçlarını kazıttı ve bunun fotoğrafını çekerek yayınladı.
(İHA)
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