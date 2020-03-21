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Beşiktaşlı futbolcu Boateng'den yeni imaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Liglerin ertelenmesiyle evde vakit geçiren yıldız futbolcu, saçlarını kazıttı.

Beşiktaşlı futbolcu Boateng'den yeni imaj

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye başladı. Birçok futbolcu, sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de, yeni imajıyla ortaya çıktı. Birçok futbolcu, evde yaptığı antrenmanların videolarını takipçilerine yollarken, Boateng ise saçlarını kazıttı ve bunun fotoğrafını çekerek yayınladı.

(İHA)

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kevin prince boateng Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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