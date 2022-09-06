Beşiktaşlı futbolculara saldıran holigan için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasındaki Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün hemen ardından kale arasındaki tribünden atlayıp siyah-beyazlı futbolculara saldıran Ankaragücü taraftarı Berkay Ö. dün akşam gözaltına alınmıştı.
Sabah saatlerinde adliyeye getirilen 20 yaşındaki holigan, hakimlikçe sorgulandıktan sonra “haftada bir kez kollukta imza atma” adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Berkay Ö., 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra Ankara Batı Adliyesi’nde savcının ifadesini alıp sevk ettiği hakimce serbest kalan Berkay Ö.’nün tahliye kararına itiraz etti.
Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Ankaragücü taraftarı Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi. (DHA)
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