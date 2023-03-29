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Beşiktaşlı futbolculara tekme atıp saldırmıştı! O holigana hapis cezası verildi...

29.03.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçen yıl oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı bitiminde sahaya girerek siyah - beyazlı futbolculara saldıran sanık B.Ö'ye, 'muhalefet' ve 'kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Beşiktaşlı futbolculara tekme atıp saldırmıştı! O holigana hapis cezası verildi...

Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya girip Beşiktaşlı oyunculara tekme atan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık B.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

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Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, B.Ö.'nün 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Sanığı kasten yaralama suçundan da 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8 aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi.

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Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında 4 Eylül 2022'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden atlayarak sahaya giren B.Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme atmıştı.

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Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, B.Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açmıştı.

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