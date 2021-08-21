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Beşiktaşlı N'Sakala maçta fenalaştı

21.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Fabrice N'sakala rahatsızlık yaşıyor. Tecrübeli oyuncu kendini yere bıraktı. Sahaya ambulans çağrıldı.

Beşiktaşlı N'Sakala maçta fenalaştı

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı.

N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi.

Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.

BİLİNCİ AÇIK

Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti.


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