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Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yeni sezonda da teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya alınmayan ve kiralık verilmesi gündemde olan Orkan Çınar için 3 Süper Lig takımı devrede.

Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Beşiktaş - Partizan karşılaşması öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in transfer görüşmesi nedeniyle idmana katılmayacağını açıkladığı genç futbolcuyu Göztepe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor istiyor. Geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar'ın anlaşma sağlanması halinde yine bu yıl başka bir takımda forma ihtimali yüksek.

Orkan Çınar'ın performansı

Bu sezon Beşiktaş'ta maç oynamayan Orkan Çınar, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de toplamda 9 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu Beşiktaş ve Atiker Konyaspor formalarıyla yine geçtiğimiz sezon toplamda 16 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı. (FUTBOL ARENA)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Orkan Çınar Göztepe Sivasspor Çaykur Rizespor

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