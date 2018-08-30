Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı kiralamak için için 3 takım devrede

Beşiktaş - Partizan karşılaşması öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in transfer görüşmesi nedeniyle idmana katılmayacağını açıkladığı genç futbolcuyu Göztepe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor istiyor. Geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar'ın anlaşma sağlanması halinde yine bu yıl başka bir takımda forma ihtimali yüksek.

Orkan Çınar'ın performansı

Bu sezon Beşiktaş'ta maç oynamayan Orkan Çınar, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de toplamda 9 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu Beşiktaş ve Atiker Konyaspor formalarıyla yine geçtiğimiz sezon toplamda 16 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı. (FUTBOL ARENA)

