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Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesinde zor anları!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 20:24
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Beşiktaş’ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlı yedek futbolcular-7 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.

Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesinde zor anları!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

FUTBOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

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Oynanan müsabakada ise konuk takım siyah-beyazlıların futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in de maç esnasında sıcak içecek içtiği görüldü

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0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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