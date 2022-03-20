Beşiktaş için olay sözler: "Seneye bu takımda olmaz!"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarlarından, performansıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncuların tespiti ve flaş bir ayrılık iddiası geldi.

İşte yazarların Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçı yorumları;

SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: 90 dakika boyunca kaleye giden 20'ye yakın gollük şutun sadece birinin gol olmasını 'gel de anlat' derseniz bunu İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz. Allahı var siyah beyazlı takım seyir zevki yüksek oynadı. Yuhalanmayı kesinlikle hak etmedi. Batshuayi'nin eleştirilmesi tabii ki normal ama Belçikalı sürekli golün peşinde... Bu kadar kaçırmalı mı, elbette kaçırmamalı ama bunları atsa zaten Chelsea kiralamazdı. Hatay maçında öyle fazla pozisyonların içinde kaldı ki bir ara ağlara giren topu bile çıkardı.

"FIRSAT KAÇIRMA REKORU DEVAM EDİYOR!"

BİLAL MEŞE/MİLLİYET: Yahu bir takım bu kadar pozisyon üretir, bu kadar gol kaçırır mı arkadaş! Öyle net pozisyonlar var ki, gözlerimize inanamadık, hangisini saysak? Bu yarıda Ghezzal, Rosier ve Batshuayi (2) kaçırdıklarına bakın! Biri ceza alanı içinden, diğeri alt pas içinden fileleri havalandıramadı! Batshuayi bile şaşırdı, o altı pastan topu dışarı atmak bile yetenek ister, yetenek! Dedik ya Kartal bu, fırsatları kaçırma adına adeta rekor kırmaya devam ediyor, artık alışkanlık haline geldi maalesef! Belli ki bu sezon böyle gidecek, yapacak bir şey yok, biz alıştık, sizler de alışın, ya da yatıştırıcı alın eyy taraftarlar!

"SAHADA SAÇMALA ÖNDER HOCAM, YİYEN ÇOK!"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: Batshuayi, önceden sadece gol kaçırıyordu, artık kaleye girmek üzere olan topları da bir savunmacı gibi dışarı atabiliyor! Sanki yeteneklerine el konulmuş gibi! Pes! Beşiktaş'ın hocası yok, olsa her hafta aynı kuyuya düşmez bu takım! Tebrikler (!) Önder hocam… Aynen devam, sahada saçmala, sonra bize Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğini anlat olur mu!? Yiyen çok nasılsa!

"SENEYE BEŞİKTAŞ'TA İŞİ ZOR!"

ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: Mesela 'Ghezzal ne yapacak' belli değil. Çoğu şeyi de ondan bekliyorlar. Ona yardım eden var mı? Ben göremedim. Uzun bir zamandan sonra N'Koudou, Beşiktaş'ı biraz hareketlendirdi. Bu kadar zamandır oynamayan bir futbolcu oyuna girip 'Beşiktaş'ı hareketlendi' diyorsak gerisini siz düşünün! Böyle olduğu halde bile Batshuayi ile birkaç tane pozisyon yakaladılar. Güven ilk 11'de başladı ama şu gözüküyor ki seneye Beşiktaş'ta işi zor. Yedek kalabilir Türk futbolcu hakkından dolayı...

"KOPUK KOPUK FUTBOL"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: İki takım futbolcularının da kar nedeniyle ağırlaşan zeminde ve zaman zaman görüş mesafesinin de düşmesiyle zorlu mücadelesini izledik. İkinci devrede maç kopuk kopuk futbola döndü. Orta sahalar kayboldu, forvetlerden savunmalara yardım gelmedi. Hangi takım topu kazanırsa tehlikeli atak girişimlerinde bulunmaya başladı, her an bir taraf golü bulabilirdi. Bu bölümde kaçanların içinde de en büyük fırsatı Batshuayi değerlendiremedi. Kaçırmak atmaktan daha zordu... Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli geçen hafta Larin, Batshuayi ve Josef'i ilk 11'de oynatmadığı için eleştirilmişti. Ama üçünün de hazır olmadığını gördük.

"SON VURUŞLARDA İNANÇ YOK!"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Zirveden uzaklaştıkça motivasyondan da düşmeler başlıyor. Maçın genel görüntüsü Beşiktaş'ın üstünlüğü yönünde. Pozisyonlar öyle... Rakip ceza sahasında daha fazla oynuyor. Daha çok şut, daha çok baskı var ama tabelada artı gol yok. Bu motivasyon dediğimiz şey oyunu beraberinde çok daha coşkulu hale getiriyor. Coşkulu olmayınca o son vuruşlardaki inanç da ortaya çıkmıyor. Beşiktaş kazanamasa da öne çıkan birkaç isim var. Özellikle Rıdvan'ı alkışlamak gerekiyor. Hem savunmada hem hücumda yine mükemmeldi. Ghezzal'ın da Batshuayi ile beraber oyuna pozitif yönde katkı çabaları var. Batshuayi'nin attığı gol önemli ama takım kazanamayınca yine sonuç herkese eksi olarak yansıyor...

"ŞOK BİR SEZON!"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: Hedefsiz kalmak çok kötü. Hele omuzlarınızda hala “şampiyon” unvanını taşıyorsanız. Şampiyonluk, ikincilik, üçüncülük hesaplarının dışına düşmüşseniz.. Kupa’dan elenmişseniz. Bir de Şampiyonlar Ligi’nde “sıfır” çekmişseniz, o topun ağırlığı katlanır… Kontrolü kaybedersiniz. Yıpratan ve hırpalayan takımdan yıpranan zorlanan takıma dönüşmenin dramını yaşarsınız.Beşiktaş böylesine “şok” bir sezon yaşıyor. Galibiyeti adeta unuttular. Maçın sonundaki beraberlik, kanımca motivasyon yetersizliğinden kaynaklanıyor. Kültüründe, geleneklerinde olmayan bir süreç.

