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Beşiktaşlı yıldız oyuncu korkuttu! Uçakta yürekler ağza geldi, bayılanlar oldu

11.01.2024 15:02 | Son Güncelleme:
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Milli takıma giden Beşiktaşlı Omar Colley ve Ankaragücü oyuncusu Ali Sowe'un uçağında yürekler ağza geldi. Gambiya Milli Takımı oyuncularını taşıyan uçakta oksijen yetersizliğinden dolayı bazı futbolcular bayıldı. Beşiktaş'tan hemen açıklama geldi.

Gambiya Milli Takımını taşıyan uçaktaki oksijen eksikliği nedeniyle bazı futbolcular zor anlar yaşadı. Uçakta Türkiye'den de iki futbolcu yer alıyordu.

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ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜLER

Gambiya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Senegal ile karşılaşmak için turnuvanın düzenleneceği Fildişi Sahili'ne gitmek istedi ancak yaşanan büyük tehlike sonrası takım, ülkesine geri döndü.

Beşiktaşlı Omar Colley ve Ankaragücü futbolcusu Ali Sowe Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarının kampına katıldı. Futbolcuları taşıyan küçük uçakta yaşanan aksaklıktan dolayı oksijen sıkıntısı yaşandı. Bazı futbolcular havasızlığa dayanamayarak bayıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş yıldız oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gambiya Milli Takımı’nın, Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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