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Beşiktaşlıların Cengiz Ünder hayali suya düştü: Serdar adalı masadan kalktı! Transfer iptal oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
28.01.2025 16:44
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olması beklenen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi, son dakikada çıkan maaş anlaşmazlığı nedeniyle iptal oldu. Dün akşam iki kulübün el sıkıştığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken, bugün yaşanan bu gelişme futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Beşiktaşlıların Cengiz Ünder hayali suya düştü: Serdar adalı masadan kalktı! Transfer iptal oldu
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Milli futbolcu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 1.5 yıllık kiralık transferi, maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu. Dün akşam iki kulüp arasında varılan anlaşma, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın maaş skalasını gerekçe göstererek masadan kalkmasıyla son buldu.

Sarı-lacivertli kulüpte yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyordu.

TRANSFER SÜRECİ RESMEN SONA ERDİ

Transfer haberlerinin ardından sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepki göstermesi dikkat çekmişti. Transfer süreci resmen sona erdi.

(TRTspor)

Anahtar Kelimeler:
transfer Cengiz Ünder beşiktaş
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