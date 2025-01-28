Beşiktaşlıların Cengiz Ünder hayali suya düştü: Serdar adalı masadan kalktı! Transfer iptal oldu

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 1.5 yıllık kiralık transferi, maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu. Dün akşam iki kulüp arasında varılan anlaşma, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın maaş skalasını gerekçe göstererek masadan kalkmasıyla son buldu.
Sarı-lacivertli kulüpte yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyordu.
Transfer haberlerinin ardından sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepki göstermesi dikkat çekmişti. Transfer süreci resmen sona erdi.
(TRTspor)
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