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Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı

AA AA
23.01.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta eğlence mekanında bir kadını darbeden 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddes'ndeki bir eğlence mekanında Y.S. (44) isimli kadının darbedildiği gerekçesiyle çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kadın şüpheliler N.K. (30), D.K. (34) ile iş yeri yetkilisi A.Y.K'yi (36) gözaltına aldı.

Şüpheliler, kasten yaralama suçundan haklarında yürütülen tahkikatın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan, eğlence mekanında yaşanan darp kameraya yansıdı. Görüntülerde, Y.S'nin arkasından gelen bir kadının saçlarını çektiği ve sonrasında yaşanan arbede yer alıyor.

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