Beşiktaş'ta "Sadece İstanbul" iftar programı düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, programda yaptığı konuşmada, seçimleri sadece bir demokrasi şöleni olarak görmediklerini, seçimlerin hedeflerin ve hayallerin bir şehre dair heyecanların vücut bulan hali olduğunu söyledi.

İstanbul'a bakarken sadece köprüsüne, yoluna ve yapılacak binalara bakmadıklarını belirten Kandemir, "Çok daha derin, çok daha tutkuyla bir o kadar da hassasiyetle bakarak değerlendiriyoruz. İnanıyoruz ki Murat Bey'le beraber İstanbul yeni bir kapı aralar yarınlara." diye konuştu.

Kandemir, bu şehrin anlamına, manasına uygun, bu şehri düşleyerek, her gece heyecan duyarak, her sabah o heyecanla kalkarak yönetilmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sadece İstanbul olsun hayalimizde istiyoruz. İstanbul'u yönetenlerin gönlü sadece İstanbul'a atsın arzu ediyoruz. Onun için 31 Mart'ta İstanbul'da şu 5 sene yaşadığımız gelgitleri bir kenara koyarak yeni bir kapı aralayalım istiyoruz çünkü İstanbul kapısını ardına kadar açtığında oraya her gönül, her renk, her doku sığıyor. Her kimin sevdası varsa oraya yetiyor, İstanbul herkesin şehri, hepimizin şehri ve bu anlayışla yönetildiğinde işte tüm dünyanın vicdanını gönlüne sığdıracak derinlikte bir şehir."

Kandemir, Murat Kurum'un hazırladığı projelerle kentin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları olacağını dile getirdi.

"YEREL SEÇİMDE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTACAĞIZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, yerel seçimlere ideolojik bakmamak gerektiğine vurgu yaparak, "Yerel seçimde gerçek belediyecilik anlayışıyla, algı belediyeciliği yerine hizmet belediyeciliğini ön planda tutacağız. İstanbul hepimizin çok değer verdiği kadim bir şehrimiz ve hepimizin ortak mirası. O yüzden İstanbul'a sahip çıkmak hepimizin temel bir borcudur." ifadelerini kullandı.

Ayaydın, İstanbul'un kaybettiği değeri 1 Nisan'dan sonra geri kazanacağını dile getirerek, herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"İSTANBUL'UN YENİDEN EHİL ELLERDE OLMASI GEREKLİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan da İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir şehri güzel kılan sadece köprüleri, yolları, donatıları değil insanlarıdır. İstanbul sizler var olduğunuz için çok güzel. Dünyanın en güzel şehri olmasının sebebi sizlersiniz. İstanbul'umuzu daha güzel yapabilmek için ehil ellere, layığına vermemiz lazım. İstanbul'umuz çok güzel, kültür ve sanat şehri ama hak ettiği yerde mi? Bence değil, çok daha iyisi olabilir. İstanbul'umuzu layık ellere verirsek eğer İstanbul'umuz dünyanın en önde gelen metropolü olabilir. Ne yazık ki İstanbul'umuzun, bu kadim şehrimizin çok fazla sorunları var."

Ayan, kentin sorunlarına dikkati çekerek, bu konularda ivedilikle çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ise Muğla'da yapılması gereken çok fazla iş olduğunu belirterek, "83 gündür Muğla'da ve 13 ilçede sahadayım. Günde 18 saat çalışıyorum. Haftada 2 gün televizyon programı için İstanbul'a geliyorum. Televizyon programına katılıp aynı gece hemen dönüyorum. Sabah 8.30'da yine iş başı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ EN İYİ KARARI VERECEKTİR"

Etkinlik sonunda AA muhabirine konuşan sanatçı Orhan Gencebay, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir" sözünü hatırlatarak, "Seçimlerde kararı kesin olarak halk verecek. Bizim boynumuz kıldan incedir. Siyaseti bir kenara bırakarak konuşuyorum. Halkımız, ülkemizin daha iyi olması için en iyi kararı verecektir." şeklinde konuştu.

Gencebay, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum'un çok başarılı bir bakanlık yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sevgili Murat Kurum'u tanıdığım için hem çok seviyorum hem çok genç hem de son derece başarılı bir bakanlık yaptı. Harika çalıştı. Ne projeler yapacağını da biliyorum. Ona bu şansın verilmesi yanlısıyım. Murat kardeşimizin çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Halkımıza bırakıyorum. Murat Kurum'a yaptığım şarkı içimden gelerek yaptığım bir şarkı. Bu seçim döneminde onu anlatsın diye bir katkımız olsun istedik. Hediye ettim ona. İnşallah halkımız da sevmiştir. Neticede önümüzdeki pazar günü bir seçim var. Bu seçim ülkemize hayırlı olsun. Ben vatanını son derece düşünen ve yapılacak ne varsa yapmaya hazır biriyim. İnsanımız ve insanlık için gerekeni yapmaya hazırız. Halkımız en iyi kararı verecektir."

Programa Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ile Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, sanat ve spor camiasından pek çok isim katıldı.