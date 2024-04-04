Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Hüseyin Ak'ın cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişiden Hüseyin Ak'ın cenazesi, yakınları tarafından Ergani'ye getirildi.

Ak'ın cenazesi, okunan duaların ardından Kemertaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne Havva Ak, oğlunun mezarına sarılıp "Daha 20 günlük oğlun vardı, beşikte bıraktın. Beni arayıp, 'Anne baba oldum' dedin." diyerek ağıt yaktı.

Hüseyin Ak'ın 2 yıl önce evlendiği, daha sonra eşiyle İstanbul'a yerleştiği, 20 gün önce de baba olduğu öğrenildi.





