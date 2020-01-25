Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
(DHA)
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