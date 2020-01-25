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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının kadrosuna alınmayan Adem Ljajic'e, 'biceps femoris tendiniti tanısı' konulduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Adem Ljajic Spor Toto Süper Lig

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