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Beşilktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

27.08.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde fikstürü açıklandı duyuruldu. Siyah beyazlı takım 15 Eylül'de evinde oynayacağı Dortmund maçıyla ilk maçını oynayacak.

Beşilktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi macerası 15 Eylül'de evinde oynayacağı Dortmund maçı ile başlayarak. Sonrasında Ajax deplasmanı ve Sporting ile evinde oynayacağı maçlarla ilk maçlarını tamamlayacak olan Beşiktaş, 7 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Dortmund maçıyla grup maçlarını tamamlamış olacak.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç takvimi:

(Ev) 15 Eylül - Dortmund
(Deplasman) 28 Eylül - Ajax
(Ev) 19 Ekim - Sporting
(Deplasman) 3 Kasım - Sporting
(Ev) 24 Kasım - Ajax
(Deplasman) 7 Aralık - Dortmund

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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