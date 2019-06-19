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Beşinci kat penceresinden düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.06.2019 05:59 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam silerken bir apartmanın 5’inci kat penceresinden düşen 12 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud Dabbe ağır yaralandı.

Beşinci kat penceresinden düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu sokakta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında oturan Suriye uyruklu Mahmud Dabbe, iddiaya göre oturma odasının camını silerken, bir ande dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten birinci katın balkonuna düşen Dabbe ağır yaralandı.

Yaralı çocuk ailesinin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan suriyeli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Mahmud Dabbe Suriye

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