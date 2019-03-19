Besinlerin yolculuğunu merak edenler: Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?

Besinlerin midede kalma süreleri genellikle metabolizma hızına göre değişiklik gösterse de bazı gıdaların ortalama sindirilme hızı mevcuttur. Eğer sindirime bağlı bir rahatsızlığınız yok ise bahsedeceğimiz gıdaları vücudunuzun ne kadar sürede sindirildiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ortalama süreleri öğrendikten sonra açlığınızı çok daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Yavaş sindirilen besinler, tokluk hissi kazandırarak kan şekerinin ani yükselmesinin önüne geçer.

Su: Doğrudan bağırsaklara geçer

Pişmiş sebzeler 40 dakika, çiğ sebzeler 30/40 dakika

Balık: 45 dakika/1 saat

Yağlı salata: 1 saat

Tavuk eti: 1,5/ 2 saat

Nişastalı sebzeler: 1,5 /2 saat

Bulgur, kinoa pirinç vb. tahıllar: 2 saat

Süt ve süt ürünleri: 2 saat

Kabuklu kuruyemişler: 3 saat

Dana eti 3 kuzu eti 4 saat



