Besinlerin yolculuğunu merak edenler: Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?

Besinlerin midede kalma süreleri genellikle metabolizma hızına göre değişiklik gösterse de bazı gıdaların ortalama sindirilme hızı mevcuttur. Eğer sindirime bağlı bir rahatsızlığınız yok ise bahsedeceğimiz gıdaları vücudunuzun ne kadar sürede sindirildiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ortalama süreleri öğrendikten sonra açlığınızı çok daha kolay kontrol edebilirsiniz.
Yavaş sindirilen besinler, tokluk hissi kazandırarak kan şekerinin ani yükselmesinin önüne geçer.
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