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Besinlerin yolculuğunu merak edenler: Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kimi zamanlar midemizde aşırı şişlik hissederiz kimi zaman da yemek yedikten kısa bir süre sonra açlık... İşte bunun nedeni besinlerin midede sindirilme süresiyle alakalıdır. Doğru bir şekilde beslenmek, mide rahatsızlığı yaşamamak ya da kilo almaktan kaçınmak istiyorsanız besinlerin sindirim süreleri hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacınız var...

Besinlerin yolculuğunu merak edenler: Hangi besini ne kadar sürede sindiririz?

Besinlerin midede kalma süreleri genellikle metabolizma hızına göre değişiklik gösterse de bazı gıdaların ortalama sindirilme hızı mevcuttur. Eğer sindirime bağlı bir rahatsızlığınız yok ise bahsedeceğimiz gıdaları vücudunuzun ne kadar sürede sindirildiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ortalama süreleri öğrendikten sonra açlığınızı çok daha kolay kontrol edebilirsiniz.

Yavaş sindirilen besinler, tokluk hissi kazandırarak kan şekerinin ani yükselmesinin önüne geçer.

Su: Doğrudan bağırsaklara geçer

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Pişmiş sebzeler 40 dakika, çiğ sebzeler 30/40 dakika

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Balık: 45 dakika/1 saat

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Yağlı salata: 1 saat

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Tavuk eti: 1,5/ 2 saat

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Nişastalı sebzeler: 1,5 /2 saat

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Bulgur, kinoa pirinç vb. tahıllar: 2 saat

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Süt ve süt ürünleri: 2 saat

peynir

Kabuklu kuruyemişler: 3 saat

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Dana eti 3 kuzu eti 4 saat

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