YEMEK

Beslenme listenizden çıkarmanız gereken 8 şaşırtıcı yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

Diyet yapıyor ancak bir türlü kilo veremiyorsanız yediklerinizi gözden geçirmenizin zamanı gelmiştir. Hepimiz biliyoruz ki beyaz ekmek, kızarmış yiyecekler, tatlılar, gazlı ve şekerli içecekler yasaklıdır ancak o listeye eklemeniz gereken bazı şaşırtıcı gıdalar da var!

Beslenme listenizden çıkarmanız gereken 8 şaşırtıcı yiyecek

Diyet yaptığınız halde bir türlü kilo veremiyorsanız belki de hatalı besinlerle yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuzdur. İşte beslenme listenizden kesinlikle uzak tutmanız gerekenler;

1. Meyveli yoğurt

iStock-459983173

Evet, yoğurt vücudumuz için gerçekten iyidir, ancak şeker veya meyve katkıları olmadan yemek daha iyidir. Tatlı yoğurtlar gerçek bir süt ürünü değildir. Beslenme uzmanları koyulaştırıcı ve nişasta içeren süt ürünlerinden uzak durmayı tavsiye ediyorlar. Bunun yerine, doğal yoğurt için bazı taze meyveler, baharatlar ve vanilya özü ekleyin.

2. Pirinç
Pirinç, kilo alımına neden olabilecek çok miktarda basit karbonhidrat içerir. Eğer diyetinizde pirinç var ise yüksek kalitede olmalı aksi halde vücudunuz için ciddi zarardır.

3. Maydanoz

iStock-155157821 (2)

Maydanoz gerçekten zararlı olabilir. Deneyimsiz aşçılar, salatalara eklememeli ve mayonez, ekşi krema ya da yağ ile süslememelidir, çünkü maydanoz nitrit yaymaya başlayabilir ve 30 dakika içinde tam anlamıyla bir zona dönüşebilir. Diyetisyenler servis yapmadan hemen önce hiçbir yemeğe maydanoz eklenmemesini tavsiye ediyor, böylece tüm yararlı elementlerini korumuş olursunuz.

4. Kurutulmuş meyve ve meyve cipsleri

iStock-523458571 (1)

Kurutulmuş meyve cipsleri oldukça popüler ve sağlıklı olarak biliniyor ancak o kuru meyveler tıpkı patates cipsleri gibi yağda kızartılıyor. Patates cipsler ne kadar kaloriliyse bu meyve cipsleri de bir o kadar kalorili. Kimyasal işlem gören meyveler, oldukça sağlıksızdır. Eğer illa ki kurutulmuş meyve tüketmek istiyorsanız bunun için doğal yollarla kurutulanları tercih etmelisiniz...

5. Üzüm
iStock-912802610
Garip gelebilir, ancak üzüm o kadar da sağlıklı bir meyve değil. Vücudumuzun bir kerede çok fazla şeker almasına neden olur. Diyet yapıyorsanız ara öğünlerinizden üzümü çıkarmalısınız.

6. Kızarmış balık
iStock-959970294
Balıklar neredeyse hiç zararlı yağ içermez ve Omega-3 yağ asitleri gibi faydalı yağlar içerir. Ancak Amerikan kardiyologları kızarmış, tütsülenmiş ve tuzlu balıkların gerçekten zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden diyetinizdeki balığı buğulama ya da ızgara yöntemiyle pişirmeye gayret edin.

7. Mısır
mısır

Mısır, şeker oranı yüksek bir gıdadır ve özellikle konserve türlerinden uzak durmak gerekir.

8. Avokado
iStock-544809990

Beslenme uzmanları avokadonun gerçekten sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar ancak sağlıklı olduğu kadar kalorisi de yüksek bir besin. Bu yüzden fazla tüketmek, size kilo verdirmeyecek aksine kilo almanıza neden olacaktır. Üstelik avokadoyu çiğ tüketmek en doğrusu olacaktır. Isıl işlem gördükten sonra anti-enflamatuar ilaçların etkisini azaltabilir ve kırmızı kan hücrelerin seviyelerini azaltabilir.

Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...
Etin yanında neden yoğurt yememelisiniz?Etin yanında neden yoğurt yememelisiniz?
Tek tek elle toplanıp yapılıyorTek tek elle toplanıp yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme sağlıık ve beslenme zararlı yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Hazırını asla yemiyorlar! 5 saat boyunca kaynatıp...

Hazırını asla yemiyorlar! 5 saat boyunca kaynatıp...

İşte turistlerin vazgeçilmez lezzeti

İşte turistlerin vazgeçilmez lezzeti

O yiyecekleri sakın tüketmeyin!

O yiyecekleri sakın tüketmeyin!

Bir de ev yapımı çikolatayı deneyin!

Bir de ev yapımı çikolatayı deneyin!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp sağlığınızı korumak için sıcak havalarda bol su içmeyi unutmayın

Sıcak havalarda içmeyin! Neden mi?

Bakanlıktan gıda zehirlenmesine karşı uyarı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Özellikle hamileler ve çocuklar...

'Vücutta biriken kimyasallar çok yeme nedeni'

'Vücutta biriken kimyasallar çok yeme nedeni'

Bu dondurmanın bir topu 100 lira

Bu dondurmanın bir topu 100 lira! Sebebi ise...

Bu yiyecek kombinasyonları hatalı! Etin yanında neden yoğurt yememelisiniz?

Etin yanında neden yoğurt yememelisiniz?

Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu

Tek tek elle toplanıp yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.