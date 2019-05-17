Beslenme uzmanından önemli açıklama: Diğer meyvelerden çok farklı

Nafikar Başkan, yaz meyvelerinden karpuzun ise su oranı fazla bir meyve olduğunu ifade ederek, “Şeker oranı yüksek olduğu için porsiyon dahilinde tüketildiğinde sindirime yardımcı olur. Ama şeker hastaları porsiyon kontrolüne dikkat etmeli. Fazla yenirse kan şekerini yükseltir" dedi. Bunun yanı sıra sebze ve meyveler hakkında detaylı bilgiler verdi;
Eriğin özellikle diyet yapanlarda ara öğün alternatifi olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, lif ve su oranının yüksek olduğunu söyleyen Başkan, "Kilo verme sürecinde olanlar rahatlıkla tüketebilir ancak porsiyon kontrolü önemli. Çünkü diğer meyvelerde olduğu gibi erikte de meyve şekeri vardır. Ancak en fazla 8-10 tane erik yenmelidir" diye konuştu. Bahar aylarında kuru meyvelerin bahar yorgunluğuna çok iyi geldiğini sözlerine ekleyen Başkan, kuru meyvelerdeki şeker oranının taze meyvelere göre daha fazla olduğunu hatırlatarak porsiyon kontrolünün gerekli olduğunu söyledi.
Bahar sebzelerinden enginarın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan, antioksidan özelliği ve içindeki vitamin ile mineraller sayesinde kansere karşı koruyucu özelliği bulunduğunu söyledi. Başkan, "Enginar bağışıklığı kuvvetlendirir. Ayrıca yapraklarının suyu tüketildiğinde sindirime iyi gelir. Bahar yorgunluğuna karşı haftada 3 kez tüketilmelidir. Zeytinyağlı yemek olarak ya da haşlanarak salataların içerisinde tüketilebilir" dedi.
Ispanağın lif içeriğinin çok yüksek olduğunu, içerisinde folik asit sayesinde hamilelerin mutlaka tüketmesi gerektiğini kaydeden Nafikar Başkan, "Hem anne hem bebek sağlığı için ıspanağı öneriyoruz" dedi. Ispanakta bulunan minerallerin kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğini, kötü huylu kolesterolü düşürdüğünü ve trigliserit yağlarını düşürücü özelliği olduğunu anlatan Başkan, "Nisan ve mayıs ayları ıspanağın tam mevsimidir. Bol bol tüketmek yararlıdır" diye konuştu.
Karnabaharın da vazgeçilmez bahar sebzelerinden biri olduğunu belirten Başkan, sindirim sistemini düzenlediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Başkan, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyucu özelliği bulunan karnabaharın porsiyon kontrolü dahilinde tüketilmediğinde hazımsızlık ve gaz sorununa neden olabileceğini vurguladı. Karnabaharı tüketirken yapılan en büyük yanlışlığın kızartmak olduğuna dikkat çeken Başkan, "Ya haşlanarak ya da zeytinyağlı yemek olarak tüketilmeli" dedi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan'ı karnabahar tezgahında gören vatandaşlar anlattıklarını ilgiyle dinledi. Bir vatandaş, "Ben çiğ olarak salatasını yaptım o da güzeldi. Kızartarak yemeyi seviyordum ama kızartılmaması gerektiğini öğrendim. Bu da iyi oldu. Brokoli almıştım ama şimdi yararlarını dinleyince karnabahar da alacağım" dedi.
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