Beslenme uzmanından önemli açıklama: Diğer meyvelerden çok farklı

Nafikar Başkan, yaz meyvelerinden karpuzun ise su oranı fazla bir meyve olduğunu ifade ederek, “Şeker oranı yüksek olduğu için porsiyon dahilinde tüketildiğinde sindirime yardımcı olur. Ama şeker hastaları porsiyon kontrolüne dikkat etmeli. Fazla yenirse kan şekerini yükseltir" dedi. Bunun yanı sıra sebze ve meyveler hakkında detaylı bilgiler verdi;

Erik diyet yapanlar için iyi bir ara öğün

Eriğin özellikle diyet yapanlarda ara öğün alternatifi olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, lif ve su oranının yüksek olduğunu söyleyen Başkan, "Kilo verme sürecinde olanlar rahatlıkla tüketebilir ancak porsiyon kontrolü önemli. Çünkü diğer meyvelerde olduğu gibi erikte de meyve şekeri vardır. Ancak en fazla 8-10 tane erik yenmelidir" diye konuştu. Bahar aylarında kuru meyvelerin bahar yorgunluğuna çok iyi geldiğini sözlerine ekleyen Başkan, kuru meyvelerdeki şeker oranının taze meyvelere göre daha fazla olduğunu hatırlatarak porsiyon kontrolünün gerekli olduğunu söyledi.

Enginar bahar aylarında haftada 3 kez tüketilmeli

Bahar sebzelerinden enginarın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan, antioksidan özelliği ve içindeki vitamin ile mineraller sayesinde kansere karşı koruyucu özelliği bulunduğunu söyledi. Başkan, "Enginar bağışıklığı kuvvetlendirir. Ayrıca yapraklarının suyu tüketildiğinde sindirime iyi gelir. Bahar yorgunluğuna karşı haftada 3 kez tüketilmelidir. Zeytinyağlı yemek olarak ya da haşlanarak salataların içerisinde tüketilebilir" dedi.