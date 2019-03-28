YEMEK

Beslenme uzmanlarının ağzına sürmediği 5 yiyecek!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir bünye ve besin zehirlenmesine yakalanmamak için ısrarla bu 5 yiyecekten uzak durulması gerektiği söylüyorlar.

Beslenme uzmanlarının ağzına sürmediği 5 yiyecek!

Beslenme uzmanları neler yemememiz noktasında bizi uyarıyor. Liste oldukça şaşırtıcı çünkü sağlıklı bildiğimiz bazı gıdaları ağzımıza bile sürmememiz gerekiyormuş.

Dışarıda satılan taze meyve suları

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Paketli gıdalardan bahsedilmiyor sevgili okur, dikkatinizi çekeriz. Dışarıda satın aldığınız taze sıkılmış meyve suları bakteri ve parazitler ile dolu olabilir! Taze meyvelerin kullanıldığından emin değiliz. Ayrıca meyve sıkacaklarının temizliği de oldukça düşündürücü. Herhangi bir zehirlenme ya da sağlık problemi yaşamak istemiyorsanız meyve suyunu kendi evinizde hazırlayın.

Meyveli yoğurtlar

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Sağlıklı algısı yaratsalar da aslında oldukça şekerli bir yiyecektir ve bünyesinde birçok kimyasalı barındırır. İlla meyveli yoğurt yiyeceğim diyorsanız evde mayaladığınız yoğurt ile taze meyveleri karıştırabilirsiniz.

Çiğ süt

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Çiğ sütün bakteri ve viral kontaminasyon riski vardır bu sebeple muhakkak pişirilmesi gerekir. Üstelik elde edildiği koşullar da pek iç açıcı olmayabilir.

Diyet yiyecekler

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Diyet başlığı altında satılan bu yapay yiyecek ve içeceklerden uzak durun. İşlenmiş yiyeceklerde yapay tatlandırıcılar bulunur ki beslenme uzmanları yapay tatlandırıcılar konusunda her zaman ciddi uyarılarda bulunur. Yağı azaltılmış bu yiyecekler bağırsak sağlığına zarar verebilir.

Az pişmiş et

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Lezzetli olması sebebiyle pek çok kişi tarafından tercih edilse de aslında doğru bir seçim değildir. Etin içinde barındırdığı e.coli ve salmonella bakterilerinin yok olması için iyi bir şekilde pişirilmesi gerekir. Aksi halde birçok sağlık problemi yaşanması mümkün.

Çiğ deniz ürünleri

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Çiğ deniz ürünlerini önermezler çünkü git gide kirlenen denizler, okyanus sıcaklıklarının değişmesi deniz canlılarını da olumsuz bir şekilde etkiler, bakterilenmelerine neden olurlar. En doğrusu taze ve iyi bir şekilde pişirilerek tüketilmesidir.

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