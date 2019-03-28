Beslenme uzmanlarının ağzına sürmediği 5 yiyecek!

Beslenme uzmanları neler yemememiz noktasında bizi uyarıyor. Liste oldukça şaşırtıcı çünkü sağlıklı bildiğimiz bazı gıdaları ağzımıza bile sürmememiz gerekiyormuş.

Dışarıda satılan taze meyve suları

Paketli gıdalardan bahsedilmiyor sevgili okur, dikkatinizi çekeriz. Dışarıda satın aldığınız taze sıkılmış meyve suları bakteri ve parazitler ile dolu olabilir! Taze meyvelerin kullanıldığından emin değiliz. Ayrıca meyve sıkacaklarının temizliği de oldukça düşündürücü. Herhangi bir zehirlenme ya da sağlık problemi yaşamak istemiyorsanız meyve suyunu kendi evinizde hazırlayın.

Meyveli yoğurtlar

Sağlıklı algısı yaratsalar da aslında oldukça şekerli bir yiyecektir ve bünyesinde birçok kimyasalı barındırır. İlla meyveli yoğurt yiyeceğim diyorsanız evde mayaladığınız yoğurt ile taze meyveleri karıştırabilirsiniz.

Çiğ süt

Çiğ sütün bakteri ve viral kontaminasyon riski vardır bu sebeple muhakkak pişirilmesi gerekir. Üstelik elde edildiği koşullar da pek iç açıcı olmayabilir.

Diyet yiyecekler

Diyet başlığı altında satılan bu yapay yiyecek ve içeceklerden uzak durun. İşlenmiş yiyeceklerde yapay tatlandırıcılar bulunur ki beslenme uzmanları yapay tatlandırıcılar konusunda her zaman ciddi uyarılarda bulunur. Yağı azaltılmış bu yiyecekler bağırsak sağlığına zarar verebilir.