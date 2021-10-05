Bestemsu Özdemir ile ünlü şef Yağız İzgül yakalandı

Rol aldığı 'İkimizin Sırrı' dizisi ekranlara veda edecek olan 30 yaşındaki oyuncu Bestemsu Özdemir, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, kendisinden 14 yaş büyük şef Yağız İzgül ile önceki akşam Levent'te bir mekâna girerken objektiflere yansıdı.

El ele görüntülenen Bestemsu Özdemir ile Yağız İzgül, gazetecileri karşılarında görünce kısa süreli şok yaşadı.

Magazinburada'nın haberine göre mekân çıkışı soruları yanıtsız bırakarak, hızlıca araçlarına binen sevgililer; ısrarlar üzerine, "Arkadaşlar daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız" diyerek, oradan ayrıldı.



