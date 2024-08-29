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  4. Bestemsu Özdemir İnci Taneleri'nin Semiramis'i oldu! Saçlarını sayıya boyattı

Bestemsu Özdemir İnci Taneleri'nin Semiramis'i oldu! Saçlarını sayıya boyattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.08.2024 07:56
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Geçtiğimiz sezona damga vuran İnci Taneleri dizisine dahil olan Bestemsu Özdemir dizide Semiramis karakterine hayat verecek. Kirli Sepeti dizisinden ayrılan Bestemsu Özdemir 'İnci Taneleri' için saçlarını da sayıya boyattı.

Bestemsu Özdemir İnci Taneleri'nin Semiramis'i oldu! Saçlarını sayıya boyattı

Bestemsu Özdemir “Yasemin” rolüne hayat verdiği “Kirli Sepeti” dizisine veda etmişti. Ünlü isim yeni sezon için iddialı yapımla el sıkıştı.

Yılma zErdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı fenomen dizi İnci Taneleri"nin yeni sezonuna Bestemsu Özdemir de dahil oldu. Bestemsu Özdemir "Semiramis" rolüne hayat verecek ve Kubilay Aka'nın oynadığı Cihan'ın da partneri olacak.

Çekimleri 3 Eylül'de İstanbul'da başlayacak olan dizi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu son halini paylaştı.

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Oyuncu paylaşımına "Hoşgeldin Semiramis..." notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına "Hayırlı olsun" yorumları gelirken imajını hem beğenenler hem de beğenmeyenler oldu.

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Bestemsu Özdemir'e "Sarı olmamış ama çok tatlısın" yorumları da geldi.

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