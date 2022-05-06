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Bestemsu Özdemir ip bikinisini paylaştı! "Onu da giymeseydin"

06.05.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaz sezonunu ip bikinisiyle açtı. Sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncunun bikinisi tartışmalara neden oldu.

Bestemsu Özdemir ip bikinisini paylaştı! "Onu da giymeseydin"

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaklaşık 3 aydır mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşıyor.

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Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Özdemir "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu." şeklinde konuşmuştu.

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bestemsu, yaz sezonunu bikinisiyle açtı. Instagram hesabından cam karşısında çektiği ip bikinili fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu tartışmalara neden oldu.

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Bazı takipçileri, "Onu da giymeseydin" diye eleştirirken, bazıları da Özdemir'in fotoğraflarına"Nazar değmesin" ifadelerini kullandı.

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