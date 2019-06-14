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Bethesda E3 2019 etkinliğinde sahte alkış efekti kullanmak ile suçlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 14.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Fallout 4’ten sonra dikiş tutturamayan ve kendini bitirmeye yemin etmiş firma olan Bethesda, Fallout 76 ile büyük bir çöküş yaşamıştı. Bethesda için E3 2019’u kurtuluş olarak görmüştük ancak firma maalesef ki dişe dokunur bir şey tanıtamamıştı. Hatta Fallout 76’nın Battle Royale modunu duyurarak büyük eleştiri almıştı.

Bethesda E3 2019 etkinliğinde sahte alkış efekti kullanmak ile suçlanıyor

Bugün ise Bethesda‘nın etkinlikte sahte alkış efekti kullandığı ortaya çıktı. Reddit’te bir kullanıcı alkışın sahte olduğunu çok güzel kanıtlamış. Alkışlar yıkılırken kamera bir anda seyircilere çevriliyor. Ekranda görünen 20-25 seyirciden sadece 2-3’ü hafif alkış yaparken görünüyor. Ayrıca alkış efektinin yanında bir de seyirciler WuuW!!! diye bağırıyor.

Kimse kusura bakmasın ama Bethesda, E3 etkinliğinde WuuW!! dedirtecek en ufak bir şey göstermedi. Tüm bunlar göz önünde bulundurduğunda Bethesda’nın sahte efekt kullandığını açıkça söyleyebiliriz. Güzelim firma son 1-2 yıl içerisinde nasıl olur da böylesine kötü işler yapar akıl alır gibi değil.

İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Bethesda E3 Bethesda E3 2019 etkinliği

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