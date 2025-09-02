Mynet Trend

Beton blok satışa çıkarıldı! Ev arayanlar görünce şaşkına uğradı! Altından bakın ne çıktı!

İngiltere'de bir ormanlık alanda bulunan beton blok satışa kondu. 20 bin sterlin (yaklaşık 1.1 milyon TL) istenen bu yapının altından çıkanlar ise ev arayanları şaşırttı.

İngiltere'nin Bristol bölgesinde bir ormanlık alanda bulunan ve yalnızca bir beton blok gibi görünen yapı, 20 bin sterline (yaklaşık 1.1 milyon TL) satışa çıkarıldı.

GÖZLEM SIĞINAĞI...

Royal Observer Corps (ROC) tarafından inşa edilen 1.536 gözlem sığınağından bir tanesi olan beton blok, internette ev arayan kullanıcıların dikkatini çekti. Birçok kişi, yapının durumunun şaşırtıcı derecede iyi olduğunu söyledi.

Hallen tepelerinde, Severn Nehri'ne yakın bir noktada bulunan bu yeraltı odası, ilan sitesinde "son derece nadir" ve "özel tasarımlı bir yeraltı alanı" olarak tanımlanıyor.

