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Beton borunun içine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde beton borunun içine sıkışan köpek, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Göl Park mevkinde bulunan beton boruların içine giren bir köpek sıkıştı. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Hilti ile boruyu kıran itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (İHA)

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sakarya Akyazı köpek kurtarma boru

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