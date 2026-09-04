Beton harca birkaç damla bulaşık deterjanı ekledi! Nedeni şaşırttı

Beton harcına eklenen bulaşık deterjanındaki yüzey aktif maddeler, karışımın yüzey gerilimini düşürürken karıştırma sırasında betonun içerisine hava kabarcıklarının girmesine neden oluyor. Oluşan kabarcıklar, taze karışımın daha rahat hareket etmesini ve uygulanmasını sağlıyor.

Ancak işin kritik noktası beton sertleştikten sonra ortaya çıkıyor. Hava miktarının kontrol edilememesi ve özellikle büyük veya düzensiz hava boşluklarının oluşması, betonun mekanik dayanımı açısından risk yaratabiliyor.

USTALAR NEDEN BULAŞIK DETERJANI EKLİYOR?

Bulaşık deterjanı yalnızca harcı daha rahat sürmek amacıyla kullanılmıyor. Bu eski yöntemin özellikle çok soğuk iklimlerde kullanılmasının arkasında farklı bir düşünce bulunuyor. Karıştırma sırasında oluşan hava kabarcıkları beton sertleştiğinde yapının içerisinde kalıyor. Betonun içine giren su donduğunda genleşirken bu boşluklar suya hareket alanı sağlayabiliyor. Böylece tekrarlanan donma ve çözülme döngülerinin yol açabileceği çatlamalara karşı direnç sağlanması amaçlanıyor.

Aslında profesyonel beton üretiminde de benzer prensiple çalışan hava sürükleyici katkılar bulunuyor. Ancak ev tipi bulaşık deterjanı ile özel olarak beton için geliştirilmiş kimyasal katkılar arasında önemli bir fark var.

BETONUN İÇİNDEKİ KABARCIKLAR KRİTİK

Bulaşık deterjanı bir yüzey aktif madde olduğu için beton içerisinde kabarcık oluşturabiliyor. Fakat beton kimyasıyla çalışmak üzere geliştirilmediğinden oluşan kabarcıkların büyüklüğü ve dağılımı öngörülemeyebiliyor.

Bazı kabarcıkların gereğinden büyük olması veya beton içerisinde düzensiz dağılması, sertleşen yapının içerisinde istenmeyen boşluklar meydana getirebiliyor. Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) verilerine atıfla aktarılan bilgilere göre, beton içerisindeki hava miktarındaki her yüzde 1'lik artış basınç dayanımında yaklaşık yüzde 5'lik düşüşle ilişkilendirilebiliyor. Bu nedenle hava sürükleme işleminin kontrollü yapılması önem taşıyor.

Ticari hava sürükleyici katkılar betonun kimyasal yapısıyla uyumlu olacak şekilde formüle edilirken, bulaşık deterjanlarında yüzey aktif maddelerin yanı sıra boya ve koku verici gibi farklı bileşenler de bulunabiliyor. Bu maddelerin betonun sertleşme sürecindeki uzun vadeli etkileri ise başka bir belirsizlik yaratıyor.

BETONUN SERTLEŞMESİNİ DE YAVAŞLATABİLİYOR

Bazı ustaların deterjana başvurmasının bir diğer nedeni de betonun işlenebileceği süreyi uzatmak. Deterjan suyla karıştırılarak beton hazırlanırken karışıma eklenebildiği gibi dökümün ardından çözelti halinde yüzeye uygulanabiliyor. Böylece karışımın daha rahat akması ve sertleşme sürecinin yavaşlaması amaçlanıyor.

Canadian Concrete Pumper adlı YouTube içerik üreticisi üç farklı beton karışımını karşılaştırdı. Karışımlardan birine hiç bulaşık deterjanı eklenmezken diğerlerine farklı miktarlarda deterjan konuldu.

Fazla deterjan kullanılan betonun diğerlerine kıyasla daha uzun sürede sertleştiği gözlemlendi. Buna karşın betonların sertleşmesi tamamlandıktan sonra bloklara çekiçle vurularak yapılan basit karşılaştırmada ekip, hangi betonun deterjanlı olduğunu dayanıklılık açısından kolayca ayırt edemedi. Bu deney, tek başına deterjanın taze betonu mutlaka ve hemen zayıflattığını kanıtlamıyor.

Ancak uzun vadede ise düzensiz boşluklarda kalan nemin donma ve çözülme sırasında genişleyip daralması ve deterjanın farklı bileşenlerinin betonla etkileşimi soru işareti oluşturuyor.

TAŞIYICI BETONDA DOĞAÇLAMA YÖNTEMLERDEN KAÇINILMALI

Bu nedenle bulaşık deterjanını profesyonel beton katkılarının alternatifi olarak görmek doğru bir yaklaşım değil.

Sıva tamiri ve yapısal yük taşımayan küçük yüzey dolguları gibi uygulamalar ile kolon, kiriş, temel ve döşeme gibi taşıyıcı elemanlar birbirinden ayrılıyor.

Özellikle yapının güvenliğini doğrudan etkileyen taşıyıcı betonlarda karışımın özelliklerini kontrolsüz biçimde değiştirebilecek ev tipi ürünler yerine beton için formüle edilmiş plastikleştirici veya hava sürükleyici katkıların doğru oranlarda kullanılması gerekiyor.

Kısacası, ustanın işini kısa süreliğine kolaylaştıran birkaç damla deterjan, beton gibi oranları ve kimyasal dengesi kritik bir yapı malzemesinde profesyonel katkı maddesiyle aynı şey değil.