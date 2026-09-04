iPhone Ultra’nın fiyatı dudak uçuklatacak: En pahalı iPhone olabilir!

Tayvan merkezli araştırma şirketi TrendForce, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin tahmini fiyat aralığına ve teknik özelliklerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

İŞTE TAHMİNLERE GÖRE IPHONE ULTRA FİYATLARI

Rapora göre katlanabilir iPhone’un ABD’de 2.099 ila 2.299 dolar arasında değişen bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. En yüksek donanım seçeneklerinde ise fiyatın 3.000 doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde cihaz, bugüne kadar satışa sunulan en pahalı iPhone olacak. Karşılaştırma açısından iPhone 17 Pro Max’in ABD’deki başlangıç fiyatı 1.199 dolar seviyesinde bulunuyor.

"IPHONE ULTRA" VE ÖZELLİKLERİ

Macworld’den Filipe Espósito’nun daha önce yayımlanan haberine göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun “iPhone Ultra” adını taşıması bekleniyor.

TrendForce’un tahminlerine göre cihazın dış kısmında 5,5 inç OLED ekran, iç kısmında ise 7,8 inç OLED ekran bulunacak. İç ekranın ProMotion teknolojisiyle 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunacağı öngörülüyor.

TOUCH ID VE 2 NM A20 PRO İŞLEMCİ

Raporda iPhone Ultra’nın Touch ID teknolojisine sahip olacağı da öne sürüldü. Cihazın, TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle üretilecek A20 Pro işlemciden güç alması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone’un 12 GB RAM ile geleceği, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçeneklerinin sunulacağı tahmin ediliyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

TrendForce’a göre cihazda 24 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.

Arka tarafta ise 48 megapiksel ana geniş açılı kamera ile 48 megapiksel ultra geniş açılı kameranın bulunması bekleniyor.

Apple’ın 9 Eylül’de gerçekleştireceği etkinlikte ilk katlanabilir iPhone modelini resmen tanıtması bekleniyor. Etkinlikle birlikte cihazın adı, fiyatı ve bazı temel özelliklerine ilişkin iddialar da netlik kazanacak. (Kaynak: MacRumors)

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