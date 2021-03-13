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Betül Böçkün kimdir, sevgilisi kim ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Betül Böçkün biyografisi

13.03.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Betül Böçkün kimdir, sevgilisi kim ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Betül Böçkün biyografisi

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda'nın, 12 Mart'ta yayınlanan bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Programın yarışmacılarından biri ise Betül Böçkün oldu. İşte Betül Böçkün hayatı ve biyografisi...

TV8'in ilgiyle izlenen programı Doya Doya Moda'nın 12 Mart'ta yayınlanan son bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Program sonrası yeni formatın fragmanıyla birlikte yarışacak yarışmacılar da belli oldu. Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılardan biri de Betül Böçkün oldu.

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.

Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.

BETÜL BÖÇKÜN SEVGİLİSİ KİM?

Betül Böçkün sosyal medyadan Murat isimli sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşmıştı. Ardından karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatmış ve sevgilisinin 32 yaşında olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda
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