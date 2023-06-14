EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Bey nasıl yazılır, bey yazımı nasıl olmalıdır? Bey büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bey nasıl yazılır, bey yazımı nasıl olmalıdır? Bey büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.05.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son derece zengin bir dil olan Türkçede yer alan bey sözcüğünün pek çok farklı anlamda kullanılabildiği görülür. Bu durumda bey sözcüğünün büyük mü küçük mü yazılması gerektiği de yaygın olarak araştırılan konular arasına eklenir. Ancak incelenen bu kelimenin doğru yazılışının tam anlamıyla öğrenilebilmesi amacıyla TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamındaki tanımlarına da detaylı olarak değinilmelidir. Peki, bey nasıl yazılır?

Bey nasıl yazılır, bey yazımı nasıl olmalıdır? Bey büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yer alan bazı sözcüklerin unvan, saygı sözü, lakap veya rütbe adları arasında olduğu bilinir. Bu sözcüklerden biri de doğru yazılışı pek çok kişi tarafından sorgulanan bey olarak belirtilebilir. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak olarak kullanıldığı takdirde bey sözcüğünün cümledeki konumuna ve ifade ettiği anlama göre nasıl yazılması gerektiği açıklanabilir. İlgili sözcüğün doğru yazılışına yönelik olan örneklerin sunulması ise bu konunun daha kolay bir şekilde kavranmasını sağlayacaktır.

İkide bir nasıl yazılır? İkide bir nasıl yazılır?

Bey nasıl yazılır?

Genellikle kişi adlarından sonra kullanıldığı görülen bey sözcüğünün nasıl yazıldığı konusunda karışıklık yaşanabilir. Çünkü bu sözcüğün büyük mü küçük mü yazılması gerektiği merak konusu olur. Bu kapsamda özellikle “Bey küçük mü yazılır?” sorusuna yanıt arayan kişilerin çoğunlukta olduğu görülür. Ancak bu sözcüğün TDK tarafından belirtilen kurallara göre doğru bir şekilde yazılması için ilk olarak temel anlamlarına değinilmelidir. Bu sayede bey doğru yazılışının cümle içerisindeki görevine ve konumuna göre incelenmesi mümkün olacaktır.

Hâlen nasıl yazılır? Hâlen nasıl yazılır?

Bey büyük mü yazılır?

Cümle içerisinde farklı görevlerde kullanılabilen bey sözcüğünün pek çok anlamı mevcuttur. Dolayısıyla bey TDK tarafından belirtilen doğru yazılışı, bu sözcüğün cümle içerisindeki konumuna ve kullanım amacına göre değişebilir. Bu bağlamda bey kelimesinin baş harfinin büyük olarak yazılması gereken duruma değinilmelidir. Bey TDK güncel çevrim içi sözlüğündeki ilk anlamıyla kullanıldığı zaman, sözcüğün baş harfi büyük olarak yazılmalıdır. Yani cümle içerisinde kişi adından sonra kullanılan bey kelimesinin baş harfi büyük olmalıdır. Ahmet Bey, Malkoçoğlu Bali Bey, Paşa Bey gibi kullanımlar buna örnek verilebilir. Ancak bu kuralın dışında kalan cümle örneklerinde bey yazımının küçük harflerle olması gerektiği söylenmelidir.

Hak etti nasıl yazılır? Hak etti nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
YKS ne zaman, saat kaçta?YKS ne zaman, saat kaçta?
E OKUL BURSLULUK BAŞVURUSU: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur? İşte İOKBS gerekli belgeler...E OKUL BURSLULUK BAŞVURUSU: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur? İşte İOKBS gerekli belgeler...
Anahtar Kelimeler:
bey nasıl yazılır tdk tdk yazım kuralları yazım kuralları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

DGS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak?

YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Samsun'da okullar tatil mi? 13 Haziran 2023 Salı

Samsun'da okullar tatil mi? 13 Haziran 2023 Salı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.