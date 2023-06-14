Bey nasıl yazılır, bey yazımı nasıl olmalıdır? Bey büyük mü yazılır küçük mü yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yer alan bazı sözcüklerin unvan, saygı sözü, lakap veya rütbe adları arasında olduğu bilinir. Bu sözcüklerden biri de doğru yazılışı pek çok kişi tarafından sorgulanan bey olarak belirtilebilir. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak olarak kullanıldığı takdirde bey sözcüğünün cümledeki konumuna ve ifade ettiği anlama göre nasıl yazılması gerektiği açıklanabilir. İlgili sözcüğün doğru yazılışına yönelik olan örneklerin sunulması ise bu konunun daha kolay bir şekilde kavranmasını sağlayacaktır.

Bey nasıl yazılır?

Genellikle kişi adlarından sonra kullanıldığı görülen bey sözcüğünün nasıl yazıldığı konusunda karışıklık yaşanabilir. Çünkü bu sözcüğün büyük mü küçük mü yazılması gerektiği merak konusu olur. Bu kapsamda özellikle “Bey küçük mü yazılır?” sorusuna yanıt arayan kişilerin çoğunlukta olduğu görülür. Ancak bu sözcüğün TDK tarafından belirtilen kurallara göre doğru bir şekilde yazılması için ilk olarak temel anlamlarına değinilmelidir. Bu sayede bey doğru yazılışının cümle içerisindeki görevine ve konumuna göre incelenmesi mümkün olacaktır.

Bey büyük mü yazılır?

Cümle içerisinde farklı görevlerde kullanılabilen bey sözcüğünün pek çok anlamı mevcuttur. Dolayısıyla bey TDK tarafından belirtilen doğru yazılışı, bu sözcüğün cümle içerisindeki konumuna ve kullanım amacına göre değişebilir. Bu bağlamda bey kelimesinin baş harfinin büyük olarak yazılması gereken duruma değinilmelidir. Bey TDK güncel çevrim içi sözlüğündeki ilk anlamıyla kullanıldığı zaman, sözcüğün baş harfi büyük olarak yazılmalıdır. Yani cümle içerisinde kişi adından sonra kullanılan bey kelimesinin baş harfi büyük olmalıdır. Ahmet Bey, Malkoçoğlu Bali Bey, Paşa Bey gibi kullanımlar buna örnek verilebilir. Ancak bu kuralın dışında kalan cümle örneklerinde bey yazımının küçük harflerle olması gerektiği söylenmelidir.