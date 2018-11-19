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'Beyaz aslan açık artırmayla satılacak' iddiası

Mert Şuşut Mert Şuşut
YAŞAM  | 19.11.2018 11:23 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da üç yaşındaki beyaz aslan Musafa'nın av için açık artırmaya sunulacağı iddiası Güney Afrika'da tartışmaya yol açtı.

'Beyaz aslan açık artırmayla satılacak' iddiası

Dünya üzerindeki 300 beyaz aslandan biri olan Musafa'nın açık artırmayla avcılara satış ihtimali Güney Afrika'da hükümet yetkililerini ve aktivistleri karşı karşıya getirdi.

Aktivistler, 2015 yılında Güney Afrika Çevre Bakanlığı tarafından sahiplenilen beyaz aslanın açık artırmayla satılmasının planlandığını öne sürüyor.

Aktivistler, hükümetin beyaz aslanı önerilen yeni koruma alanına taşımayı reddetmesini açık artırma ihtimaline dayanak olarak gösteriyor.

İnternette beyaz aslan Musafa için bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 250 binden fazla kişi katıldı.

Musafa'nın açık artırmayla satılacağı iddiaları ünlü aktör Russell Crowe'dan da tepki gördü. Twitter hesabından açıklama yapan ünlü aktör, 'Hayvan öldürmekten zevk alan kişi katil kadar hasta biridir' sözüyle tepkisini gösterdi.

Son derece nadir bir tür olan beyaz aslan, nesli tükenme tehdidi altında olan canlılar arasında gösteriliyor. Dünya üzerinde bulunan 300 beyaz aslandan yalnızca 13'ünün vahşi yaşamda hayat sürdüğü düşünülüyor.


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