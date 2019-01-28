YEMEK

Beyaz çikolatadan uzak durun!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kalp krizi, kalbe kan akışı aniden engellendiğinde oluşabilir. Ciddi bir tıbbi acil durum olarak kabul edilir ve yaşamı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Peki, bundan korunmanın bir yolu olabilir mi? Evet, beslenmenizde bazı yiyeceklere yer vermeyerek kalp krizinden korunmanız mümkün!

Beyaz çikolatadan uzak durun!

Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir. “Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Beslenme düzeninizde bunları azaltmaya çalışmalısınız” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

beyaz cikolata

• Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi
• Hamur işleri, börek, poğaça
• Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler
• Margarin, palm yağı
• Hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı
• Krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri

tereyağ

“Birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların bir listesi vardır. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyeceklerle değiştirmeye çalışın” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 g. ve bir erkek için günde 90 g. yağdan gelmelidir. Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 g. ve erkekler için 30 g.)” diyor

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