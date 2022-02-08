Beyaz lahananın en güzel hali: Kıymalı kapuska yemeği

Kapuskanın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, hemen cevaplandıralım! Kapuska, Rus dilinde lahana anlamına gelen bir kelime. Lahananın orta kalınlıkla doğranıp tencereye girmiş hali, kapuska yemeği olarak karşınıza çıkıyor. Tercihinize göre içine pirinç ya da bulgur da ekleyebileceğiniz bu yemeği çok seveceğinizden eminiz! Lahananın en güzel hallerinden biri olan kıymalı kapuskanın tarifine geçelim.

KIYMALI KAPUSKA TARİFİ

MALZEMELER

1 adet orta boy lahananın yarısı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

250 gram kıyma

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı kadar pirinç ya da bulgur

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

1 su bardağı sıcak su

Pul biber

Karabiber

Tuz

HAZIRLANIŞI