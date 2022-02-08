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Beyaz lahananın en güzel hali: Kıymalı kapuska yemeği

08.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsimi denince akla ilk gelen sebzelerden biri tabii ki lahana. Sarmadan salataya kadar birçok farklı şekle bürünen lahana, adeta sağlık ve vitamin deposu. Sizler için en doyurucu ve besleyici yemeklerden biri olan kıymalı kapuska tarifini hazırladık. Hem kolay hem lezzetli bu yemeğin detaylarını inceleyelim!

Beyaz lahananın en güzel hali: Kıymalı kapuska yemeği

Kapuskanın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, hemen cevaplandıralım! Kapuska, Rus dilinde lahana anlamına gelen bir kelime. Lahananın orta kalınlıkla doğranıp tencereye girmiş hali, kapuska yemeği olarak karşınıza çıkıyor. Tercihinize göre içine pirinç ya da bulgur da ekleyebileceğiniz bu yemeği çok seveceğinizden eminiz! Lahananın en güzel hallerinden biri olan kıymalı kapuskanın tarifine geçelim.

KIYMALI KAPUSKA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy lahananın yarısı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • 250 gram kıyma

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2-3 yemek kaşığı kadar pirinç ya da bulgur

  • 1 adet orta boy soğan

  • 1 adet havuç

  • 1 su bardağı sıcak su

  • Pul biber

  • Karabiber

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Yarım lahananın bütün yapraklarını ayırın.

  • Ardından lahanaların daha yumuşak olması için bir tencereye su ve 1 çay kaşığı tuzu koyup kaynatın.

  • İçine lahanaları koyup hafif yumuşayana kadar haşlayın.

  • Haşlanan lahanaların suyunu bir süzgeç yardımıyla iyice süzün.

  • Lahananın yapraklarının orta kısmındaki sert bölümlerini kesip atın.

  • Yumuşak yerlerini ortalama 1-2 parmak genişliğinde kesin.

  • Bir tencerenin içine zeytinyağını döküp kızmasını bekleyin.

  • Soğanları küp küp doğrayıp tencerenin içine ekleyin.

  • Aynı şekilde havuçları da küp küp doğrayıp soğanlar pembeleşince tencereye ekleyip karıştırın.

  • Üzerine domates ve biber salçasını koyup kokusu çıkana kadar iyice kavurun.

  • Tüm malzemeler iyice kavrulduktan sonra üzerine kıymayı, pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyin.

  • Yaklaşık 10 dakika boyunca karıştırıp kıymanın diğer malzemelerle harmanlanmasını sağlayın.

  • Kıyma piştikten sonra üzerine lahanaları ekleyip tüm malzemeleri karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.

  • Yaklaşık 10 dakika tüm malzemelerin kendi suyuyla pişmesini bekleyin.

  • Suyunu çektikten sonra üzerine isteğinize göre pirinç ya da bulguru ekleyin.

  • Son olarak 1 su bardağı sıcak suyu da döküp kısık ateşte yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

  • Pirinç ya da bulgurlu yapmak istemezseniz tencereye sadece 1 çay bardağı su ekleyebilirsiniz.

  • Lahanaların tam olarak piştiğinden emin olduktan sonra yemeğinizi sıcak olarak servis edin.
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