MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyaz mayosuyla peş peşe paylaştı! Fahriye Evcen'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Beyaz mayosuyla peş peşe paylaştı! Fahriye Evcen'in tatil pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 09:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Fahriye Evcen, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu havuz başında beyaz mayosuyla verdiği pozları peş peşe paylaştı. Evcen'in tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

MYNET-Yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de dünyaevine girmişti.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuşmuştu.

fahriye

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Mutlu evliliği süren ünlü oyuncu, şimdilerde zamanının tümünü ailesiyle geçiriyor.

fahriye 4

Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Evcen, bu defa beyaz mayosuyla havuz başında pozlar verdi.

fahriye 2

YORUM YAĞDI

Hasır şapkası ve beyaz mayosuyla kamera karşısına geçen Evcen, paylaşımına "Aloha" (Merhaba) notunu düştü.

fahriye 3

Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağarken 'harika görünüyorsun' 'kim der iki çocuk annesi', 'muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

fahriye 5

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye kimler katılacak? Canlı yayında tek tek açıkladı

AK Parti'ye kimler katılacak? Canlı yayında tek tek açıkladı

YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümü mü kazandı? ÖSYM'den açıklama geldi

YKS'de eksi fizik netiyle fizik bölümü mü kazandı? ÖSYM'den açıklama geldi

Kredi ile ev alma dönemi bitti, büyük sürpriz!

Kredi ile ev alma dönemi bitti, büyük sürpriz!

''Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu?"

''Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu?"

Karısını arabada başka bir erkekle yakaladı! O anları ifşa etti

Karısını arabada başka bir erkekle yakaladı! O anları ifşa etti

Markette iç çamaşırını çıkartıp rafa koydu

Markette iç çamaşırını çıkartıp rafa koydu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.