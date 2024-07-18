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Fiyatı 1459 TL'ye düştü! Kalıcılığıyla meşhur Missoni Pour Homme indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.07.2024 12:33
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Özel günlerde ya da günlük kullanımda kullanmak için bu hoş kokulu bir parfüm arıyorsanız, hazır Prime Day indirimleri de başlamışken bu fırsatı değerlendirebilir, kendinizi şımartabilirsiniz. Eğer hem maskülen hem de fresh kokulardan hoşlanıyorsanız size önerimiz, bugüne özel büyük indirimle karşımıza çıkan Missoni Pour Homme! Kullanıcılarından tam not alan parfümü ve indirimdeki diğer parfümleri bu içeriğimizde sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

Fiyatı 1459 TL'ye düştü! Kalıcılığıyla meşhur Missoni Pour Homme indirime girdi

Tarzınızı yansıttığına inandığınız hoş kokulu bir parfüm, hem özgüveninizi artırır hem de kendinizi özel hissetmenizi sağlar. Kendinize parfüm alarak yapacağınız bu küçük jest ile girdiğiniz her ortamda bakışları üzerinize toplayabilir ve duruşunuzla fark yaratabilirsiniz. E öyleyse, Prime Day indirimleri de varken kaliteli ve hoş kokulu bir marka parfüm seçerek hem avantajlı alışveriş keyfi yaşayın hem de kişisel bakım rutininizi güçlendirin!

Özel hissetmenizi sağlayacak: Missoni Pour Homme EDP 50 ml, Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2024-07-18T115616.810

Fresh ve maskülen bir koku olarak tanımlayabileceğimiz Missoni Pour Homme'un üst notalarında greyfurt, lavanta ve yeşil elma; orta notalarda zencefil, paçuli ve orman kokuları yer alırken dip notalarındaysa vetiver, sedir ağacı ve misk bulunur. Uzun süre kalıcı olan bu koku, gün boyunca tazelik ve ferahlık hissi sağlamaya yardımcı olur. Sadece özel günlerde değil, günlük kullanıma da uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika parfüm, olağanüstü kalite/fiyat oranı."

  • "Sürekli almak istediğim parfüm. Tekrar alacağım."

  • "Harika kokuyor."

  • "Çok güzel koku, çok uzun kalıcılığı. Harika, her zaman tekrar alırım."
Ürünü İncele

Bu parfümler de indirimde!

1. Hugo Boss Bottled Infinite EDP, 100 ml

Adsız tasarım - 2024-07-18T120824.809

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu parfümden gerçekten keyif alıyorum. Hugo'nun en iyisi olduğunu düşünüyorum."

  • "Bütün gün iltifat alıyorum. Koku kıyafetlerinizde kalıyor ve çok kalıcı. Ki bu harika. En iyi parfüm bence."
Ürünü İncele

2. Burberry Mr. Burberry Men EDP, 150 ml

Adsız tasarım - 2024-07-18T121050.571

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Erkekler için en iyi koku."

  • "Bu muhtemelen sahip olduğum en iyi koku."
Ürünü İncele

3. Versace Oud Noir Pour Homme EDP, 100 ml

Adsız tasarım - 2024-07-18T121220.649

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusu ilk başta biraz ağır geldi ama sonrasında gayet hoş buldum. İndirim döneminde aldığım için fiyat da fena değildi. Markanın kalitesi ve kalıcılığı yine iyi bir iş çıkartmış. Kış kokusu olduğunu belirtmek gerekiyor."

  • "Ud, deri ve baharatların sofistike karışımıyla büyüleyen enfes bir koku. Uzun ömürlü kokusu zarafet yayarak onu özel günler için mükemmel kılar. Şık şişe koleksiyonuma lüks bir dokunuş katıyor. Gerçekten kalıcı bir izlenim bırakan beş yıldızlı bir deneyim."
Ürünü İncele

4. Versace Man Eau Fraiche Edt 200 Ml Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2024-07-18T121846.827

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hoş kokulu, rahatsız etmiyor. Teşekkürler Amazon."

  • "Çok lezzetli bir koku, en sevdiğim üç parfümden biri."
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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