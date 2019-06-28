Beyaz melek albinolar ve görme kusurları

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tülin Kaçmaz, albino hastalarının görme ile ilgili yaşadığı problemler hakkında bilgiler verdi… “Halk dilinde albino olarak bilinen albinizm, genetik bir hastalıktır. Albinoların vücudu cilt, göz ve saça rengini veren kimyasal melanini üretemez ve doğuştan pigment (renk) yoksunudurlar. Bu sebeple saçları ve tenleri bembeyazdır. Albinizmde temel problem, foveanın gelişememesidir. Fovea, gözün küçük ama çok önemli bir bölgesidir. Gözümüzü bir top gibi düşündüğümüzde topun en iç yüzeyini kaplayan, bizim görmemizi sağlayan milimetrenin dörtte bir kalınlığındaki tabakaya retina denir. Fovea, retinada okumak gibi keskin görüşü sağlayan bir bölgedir ve bu bölge albinizmde tam olarak gelişmez. Albinizmde foveanın neden gelişmediği tam olarak bilemiyoruz ama melanin pigmentinin yokluğunun etkili olduğu düşünülür.” “Albinizmde gözdeki diğer bir temel anormallik de retinayı beyne bağlayan sinirlerin gelişimidir. Melanin tarafından yönetilen göz sinirleri, melanin eksikliğine bağlı olarak, beyne bağlantısını doğru şekilde yapamazlar. Gözden, beyinin görme bölgesine olan sinir bağlantıları farklıdır. Bu olağan dışı sinir sinyalleri gözün bir uyum içinde çalışmasını ve algılamasını engeller.”

KESİN TEDAVİSİ YOKTUR! “Albinizm görülen kişilerde çeşidi ne olursa olsun göz etkilenir, görme azalır” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tülin Kaçmaz, “Albinizmli insanlar kör değildir fakat görüşleri normal de değildir. Bu sorunun kesin-kalıcı bir tedavisi de yoktur. Fakat görsel duyarlılık için deneyimli göz doktorları farklı aletlerin reçetesini yazabilir. Albino hastalarının hepsine de çok keskin görüş gerekmemektedir. Görüş netliği kişinin ihtiyaçları ve hobileri doğrultusunda farklılıklar gösterir. Bu aletler hem uzağı, hem de yakını görmede hastalara yardımcı olur” dedi. Küçük çocuklar ise basit olarak gözlük kullanabilirken, gençler çift odaklı gözlüklerden faydalanabilirler. Bu hastalarda yüksek derecede miyop, hipermetrop ve astigmat sıklıkla görülür. Bu rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için gözlük üzerine takılan teleskopik camlar kullanılır. Birçok albinizmli birey çift odaklı gözlükler ya da normal gözlükler ile iyi bir okuma sağlamaktadır. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ MUTLAKA KULLANILMALI