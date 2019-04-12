Mynet Trend

'Beyaz melekler' güneş kentinde güneşe hasret yaşıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 12.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Güneşli gün sayısının en fazla olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan albino Yusuf ve Elif Çelenk kardeşler, güneşli havada oynamanın hasretini çekiyor. Merkez Eyyübiye ilçesinin Yakubiye Mahallesi'nde yaşayan Ahmet (32) ile Ayşe Çelenk (28) çiftinin "beyaz melekler" olarak anılan albino çocukları Yusuf (7) ve Elif (4), doğdukları günden beri güneşe hasret yaşıyor.

'Beyaz melekler' güneş kentinde güneşe hasret yaşıyor

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da hayatlarını sürdürdükleri için rahatça dışarıda gezemeyen ve parklarda oynayamayan kardeşler, ileri yaşlarda cilt kanseri başta olmak üzere sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak amacıyla hayatlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor.

Baba Ahmet Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 çocuğu bulunduğunu, Yusuf ve Elif dışındakilerin herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi.

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (1)

Günübirlik işlerde çalıştığı için maddi sıkıntı yaşadığını aktaran Çelenk, buna rağmen evlatlarına en iyi şekilde bakmak amacıyla çabaladığını ifade etti.

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (2)

Çelenk, iki çocuğunun albinizmli doğmasına şaşırdıklarını vurgulayarak, "Diğer çocuklarımın bir sıkıntısı yok. Fakat bu iki çocuğum albinizmli doğdu, çok şaşırdık. Çocuklarımız hastalığı nedeniyle dışarı çıkamıyor. Hep kapalı alanlarda yaşıyorlar. Hava bulutlu olduğu zaman dışarı çıkabiliyorlar. Malum burası çok sıcak, çocuklarım dayanamıyor. İlerleyen yaşlarında cilt kanseri olma olasılıkları çok yüksek. Bunun önüne geçmek için çok dikkatli davranıyoruz." dedi.

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (3)

Çocuklarının güneşli havada oynamayı hayal ettiğini aktaran Çelenk, Yusuf ve Elif'in bazı zamanlar kısa süreliğine de olsa güneşe çıktıklarını ancak rahatsızlıkları nedeniyle gözlerini açamadıklarını anlattı.

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (4)

'İNŞALLAH BİZ DE BİR GÜN GÜNEŞLİ HAVADA OYNARIZ'

Maddi imkansızlar nedeniyle çocuklarının birçok ihtiyacını karşılayamadığını belirten Çelenk, şöyle konuştu:

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (5)

"Sabit bir işim yok, serbest işlerde çalışıyorum. Çoğu zaman iş olmuyor. Maddi sıkıntı yaşıyorum. Çocuklar için evde bakım ücreti alıyoruz. Onunla da evimin kirasını veriyorum, kalanını da çocuklarıma harcıyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için diğer çocuklarım da okula gitmiyor. Yusuf ile Elif doğuştan rahatsız ve gözleri iyi görmüyor. Güneşe çıktılarında ciltleri kızarıyor. Şanlıurfa çok sıcak olduğu için dışarı çıkamıyorlar ve sıcağa dayanamıyorlar. Hep içerideler, vantilatörle rahatlıyorlar. Yazın sokağı görmüyorlar. Çocuklarımın ileride nasıl olacağını bilmiyorum. Onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için yardım bekliyorum. Yusuf ileride polis, Elif de hemşire olmak istediğini söylüyor. İnşallah istedikleri olur."

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (6)

Çok az Türkçe bilen Yusuf Çelenk de hastalığı nedeniyle kardeşleriyle sokakta oynayamadığını söyledi.

Polisleri çok sevdiğini anlatan Çelenk, "Güneşli havada dışarı çıkamıyorum. Gözlerim çok yanıyor, iyi de görmüyor. Kardeşlerim dışarıda oynarken ben ve Elif çıkamıyoruz. İnşallah biz de bir gün güneşli havada oynarız. İleri de polis olmak istiyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (7)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (8)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (9)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (10)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (11)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (12)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (13)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (14)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (15)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (16)

gunes_kentinde_gunese_hasret_yasiyorlar (17)

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdiEzilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Doğada bulunan angut kuşu koruma altına alındıDoğada bulunan angut kuşu koruma altına alındı
Mavi Balina'nın son kurbanı Veysel mi?Mavi Balina'nın son kurbanı Veysel mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alerji hastalık güneş Şanlıurfa

En Çok Okunan Trend Haberler

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

Muhtar, koltuk yerine yer minderine oturdu

Muhtar, koltuk yerine yer minderine oturdu

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sırtlan zannedilen yavrular sansar çıktı

Samanlıkta buldular! Yaklaşan şaşkına döndü

Eskişehir’de akıl almaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'

Akılalmaz olay! 'Efe şapkası vardı ve hiç bozulmamıştı'

Doğada bulunan angut kuşu koruma altına alındı

Doğada bulunan angut kuşu koruma altına alındı

Mavi Balina'nın son kurbanı Veysel mi?

Mavi Balina'nın son kurbanı Veysel mi?

Hesabındaki parayı görünce şaşkına döndü! Bir anda milyoner oldu

Bir anda milyoner oldu! Hesabını görünce şaşkına döndü

Yatmadan önce çarşafın altına sabun koydu! Bakın ne işe yarıyor

Yatmadan önce çarşafın altına sabun koyuyor! İşte nedeni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.