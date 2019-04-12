'Beyaz melekler' güneş kentinde güneşe hasret yaşıyor

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da hayatlarını sürdürdükleri için rahatça dışarıda gezemeyen ve parklarda oynayamayan kardeşler, ileri yaşlarda cilt kanseri başta olmak üzere sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak amacıyla hayatlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor. Baba Ahmet Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 çocuğu bulunduğunu, Yusuf ve Elif dışındakilerin herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi. Günübirlik işlerde çalıştığı için maddi sıkıntı yaşadığını aktaran Çelenk, buna rağmen evlatlarına en iyi şekilde bakmak amacıyla çabaladığını ifade etti. Çelenk, iki çocuğunun albinizmli doğmasına şaşırdıklarını vurgulayarak, "Diğer çocuklarımın bir sıkıntısı yok. Fakat bu iki çocuğum albinizmli doğdu, çok şaşırdık. Çocuklarımız hastalığı nedeniyle dışarı çıkamıyor. Hep kapalı alanlarda yaşıyorlar. Hava bulutlu olduğu zaman dışarı çıkabiliyorlar. Malum burası çok sıcak, çocuklarım dayanamıyor. İlerleyen yaşlarında cilt kanseri olma olasılıkları çok yüksek. Bunun önüne geçmek için çok dikkatli davranıyoruz." dedi.

Çocuklarının güneşli havada oynamayı hayal ettiğini aktaran Çelenk, Yusuf ve Elif'in bazı zamanlar kısa süreliğine de olsa güneşe çıktıklarını ancak rahatsızlıkları nedeniyle gözlerini açamadıklarını anlattı. 'İNŞALLAH BİZ DE BİR GÜN GÜNEŞLİ HAVADA OYNARIZ' Maddi imkansızlar nedeniyle çocuklarının birçok ihtiyacını karşılayamadığını belirten Çelenk, şöyle konuştu: "Sabit bir işim yok, serbest işlerde çalışıyorum. Çoğu zaman iş olmuyor. Maddi sıkıntı yaşıyorum. Çocuklar için evde bakım ücreti alıyoruz. Onunla da evimin kirasını veriyorum, kalanını da çocuklarıma harcıyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için diğer çocuklarım da okula gitmiyor. Yusuf ile Elif doğuştan rahatsız ve gözleri iyi görmüyor. Güneşe çıktılarında ciltleri kızarıyor. Şanlıurfa çok sıcak olduğu için dışarı çıkamıyorlar ve sıcağa dayanamıyorlar. Hep içerideler, vantilatörle rahatlıyorlar. Yazın sokağı görmüyorlar. Çocuklarımın ileride nasıl olacağını bilmiyorum. Onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için yardım bekliyorum. Yusuf ileride polis, Elif de hemşire olmak istediğini söylüyor. İnşallah istedikleri olur."