Beyaz Saray'da gizemli olay! Pencereden fırlatıldı, açıklamalar kafa karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada dolaşan ve Beyaz Saray'ın üst kat penceresinden bazı eşyaların atıldığını gösteren görüntülerin yapay zekayla üretildiğini savundu.

Birkaç gün önce sosyal medyada yayılan Beyaz Saray'ın üst katındaki bir pencereden siyah çanta ve uzun beyaz bir cismin atıldığı görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Trump, görüntülere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Videonun sahte olması lazım çünkü o pencereler ağır ve mühürlü, açılmaz." dedi.

"PENCERELER KURŞUN GEÇİRMEZ"

Beyaz Saray'da yapılan tadilat projelerine atıfta bulunan Trump, pencerelerin kurşun geçirmez olduğunu ve yaklaşık 270 kilo ağırlığında olduğunu söyledi.

Trump, görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu ileri sürerek, "Yapay zekanın iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Bir şeyler ters giderse, belki de yapay zekayı suçlamak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

YETKİLİLER GERÇEK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ancak Trump'ın bu ifadelerinden saatler önce Beyaz Saray yetkilileri, bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, videonun gerçek olduğunu ve bunun "Başkan şehirde yokken bakım yapan bir yükleniciye ait" olduğunu belirtmişti.

Donald Trump
