Beyaz Saray'da Trump'ı çileden çıkaran soru: 'Berbat bir muhabirsin'

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump ve Salman, yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’ye yapacağı yatırımlara dikkat çekerek, "Suudi Arabistan, ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, fabrikalara, şirketlere, Wall Street’e yapılacak gerçek yatırımlar demek ve en önemlisi iş, çok sayıda yeni iş demek. Uzun süredir çok iyi dostuz" dedi.

"YENİ FABRİKALAR GELİYOR"

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden döneminde 1 trilyondan daha az yatırımın ülkeye çekildiğini ifade eden Trump, "Biz tek bir yıl içinde 21 trilyona ulaşacağız. Bu, yeni fabrikalar, yeni yapay zeka yatırımları ve otomotiv tesisleri anlamına geliyor. Kanada, Meksika, Almanya ve Japonya’dan otomobil fabrikaları geliyor" dedi.

İRAN

İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara değinen Trump, ABD'nin İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmada "harika bir iş" çıkardığını belirterek, "Bunu başka hiç kimse yapamazdı" ifadelerini kullandı.

"VELİAHT PRENS VE ERDOĞAN'IN TALEBİYLE KALDIRDIM"

Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Veliaht Prens beni arayıp Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağımı özellikle sordu, çünkü Suriye’nin başarmasını istiyor. Bildiğiniz gibi Suriye lideri (Ahmed eş-Şara) kısa süre önce burada, Beyaz Saray’daydı. Güçlü bir adam ve bence ülkeyi toparlamak için güçlü biri gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni arayarak, ‘Yaptırımları kaldırmazsanız Suriye’nin şansı yok, kaldırırsanız çok iyi bir şansı olur’ dedi. İkisinin ve diğer bazı liderlerin desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi" dedi.

İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN

ABD’li bir gazetecinin, "Suudi Arabistan’a satılacak F-35’ler İsrail’in kullandığı uçaklarla aynı mı ve bu İsrail’in niteliksel askeri üstünlüğünü nasıl etkiler?" sorusu üzerine Trump, "Suudi Arabistan büyük bir müttefik. İsrail de büyük bir müttefik. İsrail’in Suudi Arabistan’ın daha düşük kalibreli uçaklar almasını istediğini biliyorum ama bunun Suudi tarafını mutlu etmeyeceğini de biliyorum. Şu anda her iki ülkenin de en üst seviyede askeri kabiliyete sahip olması için bir süreç yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

CEMAL KAŞIKÇI SORUSU

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soru gerginliğe neden oldu. Trump, bir gazetecinin CIA’in cinayeti Veliaht Prens’in emrettiği yönündeki değerlendirmesini hatırlatması üzerine, Kaşıkçı’yı hedef alan ifadelerle Veliaht Prens’i savundu. Trump, "Son derece tartışmalı birinden bahsediyorsunuz. Bahsettiğiniz beyefendiden pek çok kişi hoşlanmıyordu. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin, olaylar olur. Ama Veliaht Prens bundan habersizdi ve konuyu burada kapatabiliriz. Böyle bir soru sorarak konuğumuzu utandırmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı. Trump, Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens’i akladığını açıkça dile getirerek, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyordu ve konuyu burada kapatabiliriz" ifadesini yineledi.

"BERBAT BİR MUHABİRSİN"

Trump, ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan geçmiş ilişkisine dair soru soran ABC muhabirini azarladı. Trump, "ABC sahte haberler, sektörün en kötülerinden biri. Aile işleriyle hiçbir ilgim yok. Sorun sorduğunuz soru değil, tavrınız. Bence siz berbat bir muhabirsiniz. Soruları sorma şekliniz sorun. Çok saygı duyulan bir adamla başlıyorsunuz ve ona korkunç, saygısız ve berbat bir soru soruyorsunuz" dedi.

"ABC'NİN LİSANSI ELİNDEN ALINMALI"

Epstein ile ilişkisini reddeden Trump, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok. Onu yıllar önce kulübümden attım, çünkü onun hasta bir sapık olduğunu düşünüyordum ve haklı çıktım. Ama Bill Clinton, Harvard’ı yöneten Larry Summers ve Reid Hoffman gibi isimlerle Epstein’ın ilişkilerine bakmıyorsunuz. Epstein dosyaları, bugün bahsettiğim 21 trilyon dolarlık yatırım hakkında konuşmamı engellemek için Demokratların uydurduğu bir aldatmacadır" ifadelerini kullandı.

ABC kanalını hedef almaya devam eden Trump, "Bence ABC’nin lisansı elinden alınmalı, çünkü haberleriniz çok sahte ve çok yanlış. Geri dönüp muhabir olmayı öğrenmelisiniz" dedi.

"CEMAL KAŞIKÇI’NIN ÖLDÜRÜLMESİ BÜYÜK BİR HATA"

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Salman, "Bu acı verici ve büyük bir hata. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Suudi Arabistan’da soruşturma dahil tüm doğru adımları attık ve sistemimizi iyileştirdik" dedi.

Prens Salman, 11 Eylül ve Kaşıkçı gibi dosyalar üzerinden Suudi Arabistan-ABD ilişkisine saldırı yapıldığını savunarak, "Bazı kişiler Suudi Arabistan ile ABD arasındaki bu güçlü ilişkiyi kırmaya çalışıyor. Biz bunun terörizm için, aşırılıkçılık için kötü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilişkilerimizi korumak ve açık tutmak dünyanın güvenliği için çok önemli" dedi.

"İSRAİLLİLER İÇİN BARIŞ İSTİYORUZ, FİLİSTİNLİLER İÇİN BARIŞ İSTİYORUZ"

İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) değinen Salman, "İsrailliler için barış istiyoruz, Filistinliler için barış istiyoruz. Bölgede barış içinde bir arada yaşamalarını istiyoruz. İki devletli çözüm için net bir yol haritası olması gerektiğine inanıyoruz. Başkan ile bu konuda çalışacağımız, doğru ortamı hazırlayacağımız konusunda sağlıklı bir görüşme yaptık" dedi.